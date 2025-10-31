સુરત: કુડસદ નજીક રેલવે ટ્રેક પર ગમખ્વાર અકસ્માત, ટ્રેનની અડફેટે બે અજાણ્યા યુવકોના કરુણ મોત

ETV Bharat / state

ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામની સીમમાંથી પસાર થતી રેલવે લાઇન પર વહેલી સવારે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં બે અજાણ્યા યુવકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 3:38 PM IST

સુરત: ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામની સીમમાંથી પસાર થતી રેલવે લાઇન પર આજે વહેલી સવારે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં બે અજાણ્યા યુવકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. કોસંબા રેલવે આઉટ પોસ્ટના અ.પો.કો. પ્રકાશભાઇ રમણભાઇએ (બ.નં. ૧૦૯૦) આપેલી માહિતી મુજબ, આ ઘટના આજે વહેલી સવારે ૦૪:૩૦ કલાક આસપાસ બની હતી. કુડસદ ગામની સીમમાંથી પસાર થતી રેલવે લાઇનના કિ.મી. નંબર ૨૮૬/૩૦ પાસે સાયણથી કીમ તરફ જતી પેસેન્જર ડાઉન લાઇનમાં આ અકસ્માત થયો હતો.

મૃતક બંને યુવકો રેલવે લાઇન ક્રોસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે ટ્રેન નંબર ૦૪૮૨૬ અચાનક આવી જતાં તેઓ ટ્રેનની અડફેટમાં આવી ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં બંને ઇસમોને શરીર પર ગંભીર ઇજાઓ થવાથી તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

મૃતક પૈકી (૧) એક યુવકની ઉંમર આશરે ૨૦ થી ૨૫ વર્ષની છે, જ્યારે (૨) બીજા યુવકની ઉંમર આશરે ૨૫ થી ૩૦ વર્ષની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ તેમના નામ-સરનામાની ઓળખ થઈ શકી નથી.

કોસંબા રેલવે આઉટ પોસ્ટ દ્વારા બનાવની જાણ થતાં, કીમ પોલીસ સ્ટેશનના પો.સ.ઇ. ડી.ઝેડ. રાઠવા દ્વારા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી અને મૃતકોની ઓળખ માટેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મૃતકોના વાલીવારસને ઓળખ માટે પોલીસનો સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.

કીમ પોલીસ મથકના પીઆઈ પી.એચ જાડેજા એ જણાવ્યું હતું કે, બે યુવાનોના ટ્રેન અડફેટે મોત થયા હોવાની જાણ થયા ને ગણતરીના સમયમાં જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને બન્નેના મૃતદેહ કબજે લઈને પીએમ અર્થે કીમ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લાવમાં આવ્યા હતા. બન્નેની ઓળખ થયા બાદ તેઓના વાલી વારસ સુધી પહોંચી જઈશું. હાલ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

