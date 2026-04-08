સુરત: પલસાણાના દસ્તાન પાસે કાળમુખો અકસ્માત, ખંભાતના એક જ પરિવારના 4 સભ્યોના કરુણ મોત

અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે કારના પતરાં ચીરીને મૃતદેહો બહાર કાઢવા પડ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 5:05 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના દસ્તાન ગામની સીમમાંથી પસાર થતા ભારતમાળા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ગત મોડી રાત્રે કાળજું ધ્રુજાવી દે તેવી દુર્ઘટના ઘટી હતી. રસ્તામાં ઉભેલા એક આઈશર ટેમ્પો પાછળ પૂરપાટ ઝડપે જતી ઈકો કાર ધડાકાભેર ઘૂસી જતાં ખંભાતના વતની એવા દાઉદી વ્હોરા પરિવારના ચાર સભ્યોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા. અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે કારના પતરાં ચીરીને મૃતદેહો બહાર કાઢવા પડ્યા હતા.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આણંદ જિલ્લાના ખંભાત ખાતે રહેતા અને કાદરપુરા મહોલ્લામાં વસવાટ કરતા દાઉદી વ્હોરા સમાજનો એક પરિવાર મુંબઈ ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવીને મોડી રાત્રે પરત ફરી રહ્યો હતો. તેમની ઈકો કાર (નંબર: GJ 23 BL 0679) પલસાણાના દસ્તાન ગામ પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે ભારતમાળા હાઈવે પર અગાઉથી જેનું ટાયર ફાટી ગયું હતું તેવો આઈશર ટેમ્પો (નંબર: GJ 16 AW 3448) સ્થિર ઉભો હતો. અંધારામાં કાર ચાલક કંઈ સમજે તે પહેલાં જ કાર સીધી ટેમ્પોની પાછળના ભાગે ઘૂસી ગઈ હતી.

આ અકસ્માતમાં કારના ફુરચેફુરચા ઉડી ગયા હતા. અકસ્માતનો અવાજ એટલો પ્રચંડ હતો કે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. જોકે, કારમાં સવાર ચાર સભ્યોને એટલી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી કે તેઓનું સ્થળ પર જ પ્રાણપંખેરુ ઉડી ગયું હતું. આ પરિવાર હોસ્પિટલની સારવાર પતાવી ઘરે પહોંચે તે પહેલાં જ રસ્તામાં કાળે રસ્તો રોકી લીધો હતો. આ કરુણ સમાચાર ખંભાત પહોંચતા જ સમગ્ર પંથકમાં ઘેરા શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

ઘટનાની જાણ થતા જ પલસાણા પોલીસ મથકનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ભારતમાળા હાઈવે પર પહોંચ્યો હતો. અકસ્માતના કારણે હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી અને ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પોલીસે ક્રેઈનની મદદથી અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને હટાવી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો હતો અને ચારેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા.

DYSP એચ.એલ. રાઠોડનું નિવેદન

"દસ્તાન ગામની સીમમાં ભારતમાળા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ઉભેલા ટેમ્પો પાછળ કાર અથડાતા ખંભાતના એક જ પરિવારના 4 લોકોના મોત થયા છે. પોલીસે હાલ અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને ટેમ્પો ચાલક સામે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."

