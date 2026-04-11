સુરત કલેક્ટર કચેરીમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા: ફોર્મ ન સ્વીરાકાતા AAPના મહિલા ઉમેદવારનો આપઘાતનો પ્રયાસ

વોર્ડ નં. 14 ના 'આપ'ના ઉમેદવાર જ્યારે ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા ત્યારે ટેકનિકલ ખામી અને ચૂંટણી પંચના કડક નિયમોને કારણે તેમની ઉમેદવારી અટકી પડી હતી.

સુરત આપના મહિલા ઉમેદવારનો આપઘાતનો પ્રયાસ
સુરત આપના મહિલા ઉમેદવારનો આપઘાતનો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 6:12 PM IST

સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે આજે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ભારે અફરાતફરી અને નાટકીય દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વોર્ડ નંબર 14 (માતાવાડી-કરંજ)ના આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા ઉમેદવાર ટેકનિકલ કારણોસર ફોર્મ ન ભરી શકતા કલેક્ટર કચેરીમાં જ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરતા સનસનાટી મચી ગઈ હતી. બીજી તરફ, ભાજપ અને 'આપ'ના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર નારેબાજી થતા કચેરી પરિસર રાજકીય અખાડામાં ફેરવાઈ ગયું હતું.

મહિલા ઉમેદવારનો આક્ષેપ
વોર્ડ નં. 14 ના 'આપ'ના ઉમેદવાર જ્યારે ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા ત્યારે ટેકનિકલ ખામી અને ચૂંટણી પંચના કડક નિયમોને કારણે તેમની ઉમેદવારી અટકી પડી હતી. મહિલા ઉમેદવારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "પક્ષે મેન્ડેટ આપ્યું હતું પણ ડેટામાં સુધારા કરવાની સમયમર્યાદા વીતી ગઈ હોવાનું જણાવી ફોર્મ સ્વીકારાયું નહોતું." આ આઘાતમાં તેમણે આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા તેમને તાત્કાલિક 108 મારફતે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

AAP-BJP કાર્યકરો વચ્ચે સામ સામે
આ જ સમયે 'આપ'ના પ્રદેશ નેતા મનોજ સોરઠીયા અને ગોપાલ ઈટાલિયા ફોર્મ ભરવા પહોંચતા મામલો વધુ બિચકાયો હતો. ત્યાં હાજર ભાજપના કાર્યકરોએ 'મોદી-મોદી' અને વિવાદિત સૂત્રોચ્ચાર શરૂ કર્યા હતા, જેની સામે 'આપ'ના કાર્યકરોએ પણ 'ઝાડુ-ઝાડુ' અને પરિવર્તનના નારા લગાવ્યા હતા.

