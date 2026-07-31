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સુરત: માંગરોળ તાલુકાના ઝંખવાવ ગામે વરસાદી પાણીના વહેણમાં યુવક તણાયો, સ્થાનિકો અને પ્રશાસન દ્વારા શોધખોળ ચાલુ

ઝંખવાવથી ગુંડીકુવા, આમલીડાભરા અને ઉમરપાડાને જોડતા મહત્વના માર્ગ પર આવેલા ઝંખવાવ સ્મશાનગૃહ નજીકનો લો-લેવલ કોઝવે વરસાદી પાણીના ભારે વહેણમાં ડૂબી ગયો

ઝંખવાવથી ગુંડીકુવા, આમલીડાભરા અને ઉમરપાડાને જોડતા મહત્વના માર્ગ પર આવેલા ઝંખવાવ સ્મશાનગૃહ નજીકનો લો-લેવલ કોઝવે વરસાદી પાણીના ભારે વહેણમાં ડૂબી ગયો
ઝંખવાવથી ગુંડીકુવા, આમલીડાભરા અને ઉમરપાડાને જોડતા મહત્વના માર્ગ પર આવેલા ઝંખવાવ સ્મશાનગૃહ નજીકનો લો-લેવલ કોઝવે વરસાદી પાણીના ભારે વહેણમાં ડૂબી ગયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 8:44 PM IST

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સુરત: માંગરોળ તાલુકાના ઝંખવાવ ગામે ભારે વરસાદના પગલે ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. ઝંખવાવથી ગુંડીકુવા, આમલીડાભરા અને ઉમરપાડાને જોડતા મહત્વના માર્ગ પર આવેલા ઝંખવાવ સ્મશાનગૃહ નજીકનો લો-લેવલ કોઝવે વરસાદી પાણીના ભારે વહેણમાં ડૂબી ગયો હતો. આ પાણીના પ્રવાહમાંથી પસાર થવા જતાં મુકેશભાઈ ચૌધરી નામના આશરે 40 વર્ષીય યુવક પાણીમાં તણાઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં યુવકની શોધખોળ માટે ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. હાલ સ્થાનિક લોકો અને તંત્ર દ્વારા ગુમ થયેલ યુવકની સઘન શોધખોળ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા સુરત જિલ્લા પંચાયતના ઉપ પ્રમુખ ઉમેદભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, આ રસ્તો નીચાણવાળો હોવાથી ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેમાં ગામના મુકેશભાઈ ચૌધરી પાણીમાં તણાઈ ગયા છે. આ મામલે વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને સંબંધિત વિભાગોને જાણ કરી દેવામાં આવી છે અને યુવકની શોધખોળ ચાલુ છે. સાથે જ, નેશનલ હાઈવે 56 પર આવેલ નાળામાં પણ દર વર્ષે પાણી ભરાવાથી વાહનવ્યવહાર બંધ થઈ જાય છે, જે અંગે પણ કાયમી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરાઈ છે.

સ્થાનિકો અને પ્રશાસન દ્વારા શોધખોળ યુવકની ચાલુ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના અંગે વાત કરતા કિશોરભાઈ ચૌધરી (તાલુકા પંચાયત સભ્ય, ઝંખવાવ)એ જણાવ્યું હતું કે, આ લો-લેવલ પુલ પર દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણી ભરાવાને કારણે રસ્તો બંધ થઈ જાય છે અને આઠથી દસ ગામોનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. જંખવાવ વેપાર કેન્દ્ર હોવાથી આસપાસના ગામોના લોકોને ખરીદી માટે આવવા-જવામાં કાયમી મુશ્કેલી પડે છે. અગાઉ પણ તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરવા છતાં સમસ્યા યથાવત છે, ત્યારે આ લો-લેવલ કોઝવેની જગ્યાએ ઉચ્ચ કક્ષાનો હાઇ-બેરેલ બ્રિજ બનાવવામાં આવે તેવી લોકમાગ પ્રબળ બની છે.

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