મૃતક યુવકનો મોત પહેલાનો વિડિયો પણ સામે આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સુરત જિલ્લાના એકમાત્ર દેવઘાટ ધોધમાં કરૂણાંતિકા: ૨૫ ફૂટની ઊંચાઈએથી છલાંગ લગાવનાર યુવક ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 7:18 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના છેવાડે આવેલા ઉમરપાડા તાલુકાના એકમાત્ર દેવઘાટ ધોધ પર આજે એક દુઃખદ ઘટના બની છે. આશરે ૨૫ ફૂટની ઊંચાઈએથી પાણીમાં છલાંગ લગાવવાને કારણે એક યુવક ઊંડા પાણીમાં ડૂબી જતાં તેનું મૃત્યુ થયું છે. મૃતક યુવકનો મોત પહેલાનો વિડિયો પણ સામે આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ધાર્મિક કાર્યક્રમ અને અકસ્માત:

આદિવાસી સમાજની આસ્થાના પ્રતિક સમા અને ચોમાસામાં સોળે કળાએ ખીલી ઊઠતા આ ધોધનો નજારો જોવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવતા હોય છે. આજે તાપી જિલ્લાના જૂના સાતકાશી ગામના કેટલાક લોકો એક ધાર્મિક કાર્યક્રમને લઈને દેવઘાટ ધોધ પર આવ્યા હતા. આ દરમિયાન, જૂના સાતકાશી ગામના ૪૦ વર્ષીય યુવકે નાહતી વેળાએ ધોધની ઉપરથી નીચે ઊંડા પાણીમાં છલાંગ લગાવી હતી.

ડૂબી જવાથી મોત, મૃતદેહ મળ્યો:

છલાંગ લગાવ્યા બાદ યુવક ઊંડા પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ હાજર લોકોએ બૂમાબૂમ કરી હતી. જેને પગલે સ્થાનિક વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને યુવકને શોધવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. લાંબી શોધખોળ બાદ આખરે યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

ગામમાં શોકનો માહોલ:

મૃતક યુવક મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો અને તેને ત્રણ સંતાન છે. આ ઘટનાને પગલે તાપી જિલ્લાના જૂના સાતકાશી ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ઉમરપાડા પોલીસે આ મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દેવઘાટ ધોધ પર અગાઉ પણ આવા અકસ્માતો બન્યા છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સલામતીના પગલાં લેવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે.

