સુરત: સંતાન સુખ માટે પડોશીએ જ પડોશીની એક વર્ષની વહાલસોયીનું અપહરણ કર્યું, પોલીસ બિહારથી શોધી લાવી

કડોદરા પોલીસનું ‘મિશન માસૂમ’: સીસીટીવી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે 2,000 કિલોમીટર દૂર બિહારના અંતરિયાળ ગામમાંથી બાળકીને હેમખેમ મુક્ત કરાવાઈ
Published : December 23, 2025 at 4:28 PM IST
સુરત: કડોદરાની એક સોસાયટીમાં પડોશી ધર્મને લાંછન લગાડતી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી સાથે રહેતા અને એકબીજાના ઘરે આવરો-જવરો રાખતા પડોશીએ જ એક વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. જોકે, સુરત જિલ્લા પોલીસની ટીમે ગણતરીના દિવસોમાં ઓપરેશન પાર પાડી માસૂમ બાળકીને બિહારથી સુરક્ષિત છોડાવી માતાની ગોદમાં પરત સોંપી છે.
બજારમાં લઈ જવાના બહાને ખેલાયો ખેલ
બનાવની વિગત એવી છે કે, ગત 16/12/25 ના રોજ આરોપી કુંદન પુરી અને તેની પત્ની મોનુ પુરીએ પડોશમાં રહેતી એક વર્ષની બાળકીને "બજારમાં ફરવા લઈ જઈએ છીએ" તેમ કહી માતા પાસેથી વિશ્વાસમાં લઈ ગયા હતા. કલાકો વીતી ગયા છતાં દંપતી પરત ન આવતા અને તેમનું ઘર બંધ મળતા માતા-પિતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તાત્કાલિક કડોદરા પોલીસને જાણ કરાતા અપહરણનો ગુનો નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરાયો હતો.
પોલીસની સતર્કતા: તાતીથૈયાથી બિહાર સુધી પીછો
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાએ LCB, SOG અને કડોદરા પોલીસની સ્પેશિયલ ટીમો બનાવી હતી. રેલવે સ્ટેશન અને તાતીથૈયા વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસતા પોલીસને મહત્વની કડી મળી હતી કે આરોપીઓ ટ્રેન મારફતે બિહાર ભાગી ગયા છે. ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી લોકેશન મળતા જ એક ટીમ બિહાર રવાના થઈ હતી અને ત્યાંની લોકલ પોલીસની મદદથી આરોપીઓના વતનમાં દરોડો પાડી બાળકીને સુરક્ષિત કબજે કરી હતી.
ચોંકાવનારો ખુલાસો: "બીજું બાળક આવવાનું છે તો આ અમને આપી દો!"
પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ જે કબૂલાત કરી તે સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આરોપી દંપતીના લગ્નને 7 વર્ષ થયા હોવા છતાં સંતાન નહોતું. બીજી તરફ ભોગ બનનાર બાળકીની માતા હાલ 8 મહિનાની સગર્ભા છે.
આરોપીઓએ એવી માનસિકતા સાથે અપહરણ કર્યું હતું કે, "પડોશીને બીજું સંતાન તો આવવાનું જ છે, તો આ દીકરી અમને મળી જશે તો તેમને કંઈ ફેર નહીં પડે!" આ ગુનાહિત વિચારધારા સાથે દંપતીએ માસૂમનું અપહરણ કર્યું હતું.
માતાની આંખમાં હર્ષના આંસુ
પોલીસ જ્યારે બાળકીને લઈને કડોદરા પરત ફરી ત્યારે વાતાવરણ ભાવુક બની ગયું હતું. પોતાની વહાલસોયીને હેમખેમ જોઈ માતાની આંખમાં હર્ષના આંસુ છલકાયા હતા. હાલ પોલીસે કુંદન પુરી અને મોનુ પુરીની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
