‘શ્રવણ’ બનવાને બદલે ‘કળિયુગી પુત્ર’: સુરતમાં પુત્રએ 65 વર્ષીય માતાને એક મહિના સુધી ઘરના પેસેજમાં પૂરી રાખ્યા

જાગૃત પડોશીઓ અને એક સેવાભાવી સંસ્થાની મદદથી આ 'નર્ક'માંથી માતાને મુક્તિ મળી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 9:25 PM IST

સુરત: સુરતની એક પોશ સોસાયટીમાંથી માનવતાને શરમાવે તેવી હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક પુત્રએ પોતાની 65 વર્ષીય વૃદ્ધ માતાને ઘરના પેસેજમાં એક મહિનાથી વધુ સમય માટે કેદીની જેમ લોક કરીને તરછોડી દીધી હતી. જાગૃત પડોશીઓ અને એક સેવાભાવી સંસ્થાની મદદથી આ 'નર્ક'માંથી માતાને મુક્તિ મળી છે.

એક મહિનાની નજરકેદ

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, હીરાના કારખાનામાં નોકરી કરતા પુત્ર રાજેશ (નામ બદલ્યું છે) એ લગભગ એક મહિના પહેલાં તેની વૃદ્ધ માતાને ઘરમાં જ પેસેજના ભાગમાં લોક કરીને ક્યાંક જતો રહ્યો હતો. પુત્રની આ બેદરકારી છતાં, આસપાસના દયાળુ લોકોએ માનવતા દાખવીને વૃદ્ધાને સમયસર જમવાનું પહોંચાડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, જેના આધારે તેમનું ગુજરાન ચાલતું હતું. છેલ્લા એક મહિનાથી પુત્રએ માતાની કોઈ ભાળ લીધી નહોતી.

'કેદી' જેવો નજારો જોઈ સૌ ચોંકી ઉઠ્યા

આ ઘટનાની જાણ વુમન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, સુરતના સંચાલક ચેતનાબેન સાવલિયાને થતાં તેઓ તાત્કાલિક પોતાની ટીમ સાથે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ચેતનાબેને જણાવ્યું કે, "અમને ફોન આવેલો કે એક બહેનને તેના દીકરા અને વહુએ પૂરી રાખ્યા છે. અમે સ્થળ પર પહોંચીને જોયું તો આશરે 65 વર્ષની વૃદ્ધાને જેમ કેદીઓને જેલમાં સળિયા પાછળ પૂરી રાખવામાં આવે તેમ ઘરમાં જ એક જેલ જેવું બનાવી તેમાં પૂરી રાખવામાં આવ્યા હતા." આ ભયાનક નજારો જોઈ સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.કાર્યકરોએ તાત્કાલિક ઉત્રાણ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને પોલીસની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને વૃદ્ધાને મુક્ત કરાવ્યા હતા.

માતાનો પુત્ર પ્રત્યે રાજીપો

પોલીસ સ્ટેશન પર પુત્ર રાજેશનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે, ઘર લોન પર હોવાથી આર્થિક સંકડામણને કારણે પુત્ર માતાને છોડીને જતો રહ્યો હોવાની શક્યતા છે. આટલી બેદરકારી હોવા છતાં, માતાનો દીકરા પ્રત્યેનો સ્નેહ અને રાજીપો અકબંધ હતો. વૃદ્ધાએ કહ્યું કે, "મને છોકરો રાજેશ સારી રીતે જ રાખે છે. વહુ પણ સારી રીતે રાખે છે." જોકે, જમવાનું ક્યારે મળે છે તે પૂછતા તેમણે કહ્યું કે, "મને સવારે જમવાનું આપી જાય છે પછી નથી આપતા," તેમ છતાં દીકરા માટે રાજીપો રાખે છે.

પુત્રની ગંભીર બેદરકારીને જોતા વુમન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા માનવતાના ધોરણે વૃદ્ધાને તાત્કાલિક સુરક્ષિત આશ્રય આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે અને તેમને વૃદ્ધાશ્રમ લઈ જવામાં આવ્યા છે. કળિયુગમાં શ્રવણ બનવાના બદલે માતાને તરછોડવાની આ ઘટનાએ સમાજની સંવેદના પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

