સુરત: કામરેજમાં શુદ્ધ ઘીના નામે ચાલતું ભેળસેળનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું
પોલીસે 15 તેલના ડબ્બા, 140 કિલો ક્રીમ, ભેંસના ઘીનો 1 ડબ્બો, ગાયના ઘીનો 1 ડબ્બો અને અન્ય સામગ્રી કબજે કરી
Published : June 16, 2026 at 7:29 PM IST
સુરત: કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન હસ્તકના નવાગામ GIDC વિસ્તારમાં શુદ્ધ ઘીના નામે ચાલતા એક મોટા ભેળસેળના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે બાતમીના આધારે પ્લોટ નંબર 7 પર આવેલા 'શ્રીજી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ' નામના સ્થળે દરોડા પાડી શંકાસ્પદ ઘી બનાવવાનું કારખાનું ઝડપી પાડ્યું છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ કારખાનું છેલ્લા 15 દિવસથી ખૂબ જ ગુપ્ત રીતે કાર્યરત હતું, જેથી આસપાસના લોકોને તેની ભનક પણ ન આવે. કામરેજ પોલીસે ઘટનાસ્થળ પરથી ભેળસેળમાં વપરાતો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે, જેમાં મુખ્યત્વે, 15 તેલના ડબ્બા, 140 કિલો ક્રીમ, ભેંસના ઘીનો 1 ડબ્બો, ગાયના ઘીનો 1 ડબ્બો અને અન્ય સામગ્રી કબજે કરવામાં આવી છે.
કાયદેસરની કાર્યવાહી
આ અંગે વધુ વિગતો આપતા કામરેજ પોલીસના પીઆઈ આર.બી. ગોજિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બાતમી મળતા જ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખીને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પંચનામાની વિગતો મુજબ ગુનો નોંધીને શંકાસ્પદ નમૂનાઓ લેબમાં તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા લોકોને છોડવામાં નહીં આવે અને આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
પોલીસ હવે આ તપાસ કરી રહી છે કે આ નકલી ઘીનો સપ્લાય કયા કયા વિસ્તારોમાં અને કયા ગ્રાહકોને કરવામાં આવતો હતો. લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારા તત્વો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની પોલીસ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવી છે.
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