ત્રણથી ચાર પેસેન્જરોને સામાન્ય ઇજાઓ થઈ હતી તેમજ લકઝરી બસના કડકટરને બસનો કાચ વાગતા તેને પણ ઇજાઓ થઈ હતી.

સુરત: કોસંબા નજીક નેશનલ હાઇવે 48 પર પેસેન્જર ભરેલ લકઝરી બસ ડમ્પર પાછળ ઘુસી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 12:39 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લામાં પસાર થતા નેશનલ હાઈવે - 48 લઈ દિન પ્રતિદિન અકસ્માતના બનાવો વધી રહ્યા છે ત્યારે વધુ એક અકસ્માતની ઘટનાં સામે આવી છે.

સુરત જિલ્લાના કોસંબા નજીક નેશનલ હાઇવે - 48 પર ટ્રક અને લકઝરી બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. લકઝરી બસના ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા લકઝરી બસ સીધી આગળ જઈ રહેલી ટ્રક પાછળ ઘુસી ગઈ હતી, જેને લઈને લકઝરી બસમાં સવાર મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોટી ગયા હતા. મુસાફરોની ચિચિયારીથી હાઈવે ગુંજી ઉઠ્યો હતો. લકઝરી બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોને નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. ત્રણથી ચાર પેસેન્જરોને સામાન્ય ઇજાઓ થઈ હતી તેમજ લકઝરી બસના કડકટરને બસનો કાચ વાગતા તેને પણ ઇજાઓ થઈ હતી.

ઘટનાની જાણ 108 એમ્બ્યુલન્સને કરવામાં આવતા 108ની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનાને પગલે નેશનલ હાઈવે - 48 પર લાંબો ટ્રાફિક જામ થયો હતો.

સ્થળ પર હાજર સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ ટીમ અને એનએચએઆઇ ટીમે અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનો હાઈવેની સાઇડ કરી હાઈવે ખુલ્લો કરાવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, નેશનલ હાઈવે - 48 પર દિન પ્રતિદિન વધી રહેલા અકસ્માતોને લઈને વાહન ચાલકો ચિંતામાં મુકાયા છે. આ અકસ્માતની થોડીક ક્ષણ પહેલા ડમ્પ્પર અને બે કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં એક કાર બીજી કાર ઉપર ચડી ગઈ હતી. બન્ને કારમાં સવાર લોકોને હેમખેમ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં પણ હાઈવે પર લાંબો ટ્રાફિક જામ થયો હતો.

