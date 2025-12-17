ETV Bharat / state

સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો!

આ માત્ર એક અકસ્માત નથી, પરંતુ ઉંચી ઇમારતોમાં રહેતા લોકોની સુરક્ષા સામે ઉઠતો એક મોટો સવાલ છે.

સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો!
સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો! (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના કીમ વિસ્તારમાં એક એવી ઘટના બની છે જેણે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધો છે. કીમ ચારરસ્તા નજીક આવેલ 'કીમ સ્ક્વેર' એપાર્ટમેન્ટમાં ચોથા માળેથી પટકાતા એક ૩ વર્ષની બાળકીનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે. આ માત્ર એક અકસ્માત નથી, પરંતુ ઉંચી ઇમારતોમાં રહેતા લોકોની સુરક્ષા સામે ઉઠતો એક મોટો સવાલ છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?

મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના વતની અને હાલ કીમમાં રહી જીઆઈડીસીમાં મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા બબલુભાઈ તિવારી પર આજે આભ તૂટી પડ્યું છે. તેમની ૩ વર્ષની વહાલી દીકરી સોનાક્ષી ઘરમાં રમી રહી હતી. રમતા-રમતા તે બારી પાસે પડેલી ખુરસી પર ચઢી હતી. અચાનક સંતુલન ગુમાવતા માસૂમ સોનાક્ષી 40 ફૂટની ઊંચાઈએથી ખુરસી સાથે સીધી નીચે પટકાઈ હતી. નીચે પટકાતા જ ખુરસીના ત્રણ ટુકડા થઈ ગયા હતા અને સોનાક્ષીને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. પરિવારજનો અને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક નીચે દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ કુદરતને કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું; હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ માસૂમે દમ તોડી દીધો હતો.

સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો! (ETV Bharat Gujarat)

ફ્લેટ માલિકની ગુનાહિત બેદરકારી!

આ આખી ઘટનામાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે બારીની સ્થિતિ જોવા મળી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જે બારીમાંથી બાળકી નીચે પટકાઈ તે ૩ થી ૪ ફૂટ જેટલી ખુલ્લી છે અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની 'સેફ્ટી ગ્રિલ' લગાવવામાં આવી નથી.

સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો!
સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો! (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર અને માલિકોને સળગતા સવાલ

  • શું ફ્લેટ ભાડે આપતા માલિકોને માત્ર ભાડામાં જ રસ છે?
  • બાળકોની સુરક્ષા માટે સામાન્ય લોખંડની જાળી કેમ ન લગાવી?
  • જો આ બારીમાં સેફ્ટી ગ્રિલ હોત, તો શું આજે સોનાક્ષી જીવતી ન હોત?

આ એક એવી બેદરકારી છે જેણે એક શ્રમજીવી પિતાની આશા અને દીકરીનો જીવ છીનવી લીધો છે. ઉંચા એપાર્ટમેન્ટ્સમાં સુરક્ષાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા માલિકો સામે હવે કડક કાર્યવાહીનો સમય પાકી ગયો છે.

સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો!
સુરત: કીમમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના, ફ્લેટ માલિકની જીવલેણ બેદરકારીએ 3 વર્ષની માસૂમ સોનાક્ષીનો ભોગ લીધો! (ETV Bharat Gujarat)

કોસંબા પોલીસની કાર્યવાહી

ઘટનાની જાણ થતા જ કોસંબા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જોકે, સ્થાનિક લોકોમાં રોષ છે કે આવી ગંભીર બેદરકારી બદલ જવાબદારો સામે કડક પગલાં ભરાવા જોઈએ.

બબલુભાઈ તિવારી જેવા મધ્યમવર્ગીય પરિવારો જે આશા સાથે શહેરમાં આવે છે, તેમની આશાઓ પર આવી બેદરકારી પાણી ફેરવી દે છે. સોનાક્ષીનું મોત એ તમામ ફ્લેટ ધારકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURAT
3 YEAR OLD SONAKSHI
KIM
DEADLY NEGLIGENCE IN KIM
FLAT OWNER DEADLY NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.