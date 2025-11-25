ETV Bharat / state

સુરતમાં પ્રથમવાર ડેરી સંચાલક સામે ગુનો નોંધાયો, 754 કિલો નકલી પનીર જપ્ત

સુરભિ ડેરીના માલિક શૈલેષ પટેલને નકલી પનીર વેચવાના આરોપસર ખટોદરા પોલીસે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 2:41 PM IST

સુરત: લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનારા ફૂડ માફિયાઓ સામે સુરત પોલીસે આકરી ઝુંબેશ ચલાવી છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત, શહેરમાં પ્રથમ વખત કોઈ ડેરી સંચાલક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તેની ધરપકડ કરાઈ છે. સુરભિ ડેરીના માલિક શૈલેષ પટેલને નકલી પનીર વેચવાના આરોપસર ખટોદરા પોલીસે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

ઝડપાયું 754 કિલો 'ધીમું ઝેર'

આ સમગ્ર મામલો 10 નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, જ્યારે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને આરોગ્ય વિભાગે સંયુક્તપણે સુરભિ ડેરીના ગોડાઉન પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ ઓપરેશનમાં 754 કિલોગ્રામથી વધુ નકલી પનીરનો જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો, જે સસ્તા ભાવે અલગ-અલગ હોટલો અને લારીઓ પર સપ્લાય થતો હતો. માલિક શૈલેષ પટેલે સ્થળ પર જ આ પનીર નકલી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.

લેબ રિપોર્ટમાં ખુલાસો: માનવ વપરાશ માટે અયોગ્ય

જપ્ત થયેલા પનીરના નમૂના લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. લેબ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું કે આ પનીરની ગુણવત્તા અત્યંત ખરાબ છે અને તે માનવ વપરાશ માટે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે. આ રિપોર્ટના આધારે ખટોદરા પોલીસ મથકમાં શૈલેષ પટેલ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી.

ઓલપાડના સાયણ ખાતે હતું મુખ્ય મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ

શૈલેષ પટેલની કબૂલાત બાદ SOGની ટીમે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર અને ઓલપાડ પોલીસને સાથે રાખીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે સુરભિ ડેરીનું મુખ્ય મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ ખાતે લક્ષ્મી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્લોટ નંબર 1, 2, અને 3 પર આવેલું હતું, જ્યાં દરરોજ 300 કિલો નકલી પનીર બનતું હતું. દરોડા સમયે ડેરીના ભાગીદાર અને મુખ્ય સંચાલક કૌશિક વલ્લભભાઈ પટેલ પણ હાજર મળ્યા હતા.

ડીસીપી SOG નકુમની સ્પષ્ટ ચેતવણી

કેસની ગંભીરતાને જોતા SOGના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમ પોતે રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા. ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, "આવી પ્રવૃત્તિ કરનાર નકલી માફિયાઓને છોડવામાં નહીં આવે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનાર લોકોને કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાશે નહીં. લગ્નસરાની સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને, આવા લોકો પર ખાસ નજર રખાશે અને કડક કાર્યવાહી કરાશે."

ગ્રાહકો માટે લાલબત્તી

સુરભિ ડેરીના માલિકની ધરપકડ એ વાતનો સંકેત છે કે તંત્ર જાગૃત છે પણ આ ઘટના સુરતના ગ્રાહકોને ખાદ્ય પદાર્થો ખરીદતી વખતે વધુ સાવચેત રહેવા અને માત્ર બ્રાન્ડેડ તથા વિશ્વસનીય સ્ત્રોતમાંથી જ ખરીદી કરવા પર ભાર મૂકે છે.

