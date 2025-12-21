સુરત: રિસોર્ટની આડમાં ચાલતું હતું કૂટણખાનું, થાઈલેન્ડની યુવતીઓ પાસે કરાવાતા દેહવ્યાપારનો પર્દાફાશ
ઓલપાડ તાલુકાના જોથાણ ગામની હદમાં આવેલા ‘અક્ષય રિસોર્ટ’ પર પોલીસે દરોડો પાડીને રિસોર્ટની આડમાં ચાલતા દેહવ્યાપારનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : December 21, 2025 at 7:23 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 7:35 AM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લામાં રિસોર્ટ અને ફાર્મહાઉસની આડમાં ચાલતી અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ સામે જિલ્લા પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. રેન્જ આઈ.જી. પ્રેમવીર સિંહ અને એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાની સૂચનાથી ઓલપાડ તાલુકાના જોથાણ ગામની હદમાં આવેલા ‘અક્ષય રિસોર્ટ’ પર પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો.
આ દરોડા દરમિયાન રિસોર્ટમાંથી થાઈલેન્ડની 8 યુવતીઓ અને અન્ય 9 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતાં, તેની સાથે પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના દેહ વિક્રયના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
‘ડમી ગ્રાહક’ મોકલી ખેલ ખતમ કર્યો
લાંબા સમયથી મળી રહેલી બાતમીના આધારે એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટ (AHTU), LCB અને ઓલપાડ પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. પોલીસે એક ‘ડમી ગ્રાહક’ મોકલીને ખાતરી કરી કે અહીં વિદેશી યુવતીઓ પાસે અનૈતિક કામ કરાવવામાં આવે છે. પુરાવા મળતા જ પોલીસે ત્રાટકીને સ્થળ પરથી થાઈલેન્ડથી આયાત કરેલી 8 યુવતીઓ, ગ્રાહકો અને સંચાલકોને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા.
રિસોર્ટ માલિકની સંડોવણી
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રિસોર્ટના માલિક અક્ષય કંચનલાલ ભંડારીએ મુખ્ય સૂત્રધાર સુનીલ યાદવને દરરોજના 2 હજાર રૂપિયાના ભાડે રૂમો આપી રાખ્યા હતા. ગ્રાહકો પાસેથી 2 હજાર થી 8 હજાર રૂપિયા વસૂલીને વિદેશી યુવતીઓ સાથે શરીરસુખ માણવાની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. આ સમગ્ર નેટવર્ક સુરત શહેરથી ઓલપાડ સુધી ફેલાયેલું હતું. પોલીસે કુલ 20.62 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પકડાયેલા આરોપીઓની યાદી:
- રવિસિંહ રાજપુત (સંચાલક)
- અક્ષય ઉર્ફે ગોલ્ડી આઠવલે (સંચાલક)
- અક્ષય ભંડારી (રિસોર્ટ માલિક)
- રાહુલ ઠાકુર (ગ્રાહક)
- સુરજસિંહ સિંહ (ગ્રાહક)
- અક્ષય ધામેલીયા (ગ્રાહક - ભાવનગર)
- સજ્જન ઝા (ગ્રાહક - મહેસાણા)
- સુરેશ રાખોલીયા (ગ્રાહક - વરાછા)
- નરેશ પાનસેરીયા (ગ્રાહક - અમરેલી)
વોન્ટેડ આરોપી
- મુખ્ય સૂત્રધાર સુનીલ યાદવ (પાંડેશરા)
- રાકેશ વસાવા