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સુરત: ભાગળ ચાર રસ્તા પર જર્જરિત મકાનનો સ્લેબ તૂટતાં 75 વર્ષીય વેપારીનું કરુણ મોત

મૃતકનું નામ ભરતભાઈ હસમુખભાઈ દલાલ છે. તેઓ ઘટનાસ્થળે આવેલા મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતા હતા.

સુરત: ભાગળ ચાર રસ્તા પર જર્જરિત મકાનનો સ્લેબ તૂટતાં 75 વર્ષીય વેપારીનું કરુણ મોત
સુરત: ભાગળ ચાર રસ્તા પર જર્જરિત મકાનનો સ્લેબ તૂટતાં 75 વર્ષીય વેપારીનું કરુણ મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 6:30 PM IST

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સુરત: શહેરના અત્યંત વ્યસ્ત વિસ્તાર ભાગળ ચાર રસ્તા પર એક જર્જરિત મકાનનો પ્રથમ માળનો સ્લેબ અચાનક તૂટી પડતાં 75 વર્ષીય વૃદ્ધ વેપારીનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.

મૃતકનું નામ ભરતભાઈ હસમુખભાઈ દલાલ છે. તેઓ ઘટનાસ્થળે આવેલા મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતા હતા. આ જ મકાનનો ઉપરનો માળ લાંબા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં હતો. આજે સવારે રોજિંદા કામ મુજબ દુકાનમાં બેઠેલા ભરતભાઈ પર અચાનક ઉપરનો સ્લેબ તૂટી પડ્યો હતો.

કાટમાળના ઢગલા હેઠળ ભરતભાઈ દટાઈ ગયા હતા. આસપાસના વેપારીઓ અને રાહદારીઓએ તાત્કાલિક મદદ કરીને ફાયર વિભાગને જાણ કરી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી અને કાટમાળ હટાવીને વૃદ્ધને બહાર કાઢ્યા. ત્યારબાદ તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન ભરતભાઈએ અંતિમ શ્વાસ લીધા. આ ઘટનાથી મૃતકના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું છવાઈ ગયું છે.

ફાયર ઓફિસર બલવંતસિંહે જણાવ્યું કે, “કંટ્રોલ રૂમમાંથી જાણ થતાં જ અમારી ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. સ્લેબ સંપૂર્ણપણે તૂટીને નીચે પડ્યો હતો. વૃદ્ધ સંપૂર્ણપણે કાટમાળ હેઠળ દટાયેલા હતા અને માત્ર તેમના પગ જ બહાર દેખાતા હતા. અમે તેમને તાત્કાલિક બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ મોકલ્યા.”

ફાયર વિભાગે આસપાસના અન્ય જર્જરિત મકાનોને ખાલી કરાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

SURAT
SLAB OF A DILAPIDATED BUILDING
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75 YEAR OLD BUSINESSMAN DIED

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