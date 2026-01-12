સુરત: પેપરના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગથી અંદર રમતા 3 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત, માતા-પિતાનું હૈયાફાટ આક્રંદ
મધ્યપ્રદેશથી રોજીરોટી કમાવવા આવેલા શ્રમજીવી પરિવારના બે બાળકો પૈકી એકનું આગમાં હોમાઈ જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે.
Published : January 12, 2026 at 9:49 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના હથોડા ગામે આજે એક રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવી ઘટના બની છે. કોસંબા નજીક આવેલા હથોડામાં પેપરના ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગેલી ભીષણ આગે એક ૩ વર્ષના માસૂમ બાળકનો ભોગ લીધો છે. મધ્યપ્રદેશથી રોજીરોટી કમાવવા આવેલા શ્રમજીવી પરિવારના બે બાળકો પૈકી એકનું આગમાં હોમાઈ જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે બીજો બાળક ગંભીર રીતે દાઝી જતાં સારવાર હેઠળ છે.
ખેલતા-ખૂંદતા બાળકો પર કાળ ત્રાટક્યો
મળતી માહિતી મુજબ, હથોડા ગામના પતરાના શેડમાં બનેલા પેપરના ગોડાઉન પાસે શ્રમજીવી બલ્લો ડામોર (રહે. જાંબુવા, મધ્યપ્રદેશ) ના બે બાળકો રમી રહ્યા હતા. અચાનક અગમ્ય કારણોસર પેપરના જથ્થામાં આગ ફાટી નીકળી હતી. પેપર હોવાને કારણે આગે પળવારમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગ લાગતા જ બંને બાળકો ગભરાઈને ગોડાઉનની અંદર ફસાઈ ગયા હતા.
ફાયર ઓફિસરનું નિવેદન: 'એક બાળક દાઝ્યો, બીજાનો મૃતદેહ મળ્યો'
ઘટના અંગે કામરેજ ફાયર ઓફિસર બિપિન ખલાસીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા મેસેજ મળતા જ કામરેજ, કિમ, PPL અને પાનોલી ફાયરની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આગ ખૂબ જ વિકરાળ હતી. અડધા કલાક પછી જાણ થઈ કે બે બાળકો અંદર ફસાયા છે. જેમાં એક બાળક હાથના ભાગે દાઝી ગયો હતો જેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે, જ્યારે કુલિંગ દરમિયાન બીજા ૩ વર્ષના બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો."
ગામ આખું શોકમાં ડૂબ્યું
રોજીરોટી માટે વતન છોડી અહીં આવેલા પરિવાર પર આભ ફાટ્યું છે. જ્યારે ફાયર વિભાગે કાટમાળ ખસેડ્યો અને માસૂમ બાળકનો બળી ગયેલો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો ત્યારે હાજર સૌ કોઈની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. માલસામાન બળીને ખાખ થઈ જતાં ગોડાઉન માલિકને પણ મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે.
પોલીસ તપાસ શરૂ
કોસંબા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો અને બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આગ શોર્ટ સર્કિટથી લાગી કે કોઈ અન્ય કારણસર, તે દિશામાં પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. હાલમાં અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
