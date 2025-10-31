સુરત: ૧૭મી અક્ષય કુમાર ઇન્ટરનેશનલ કુડો ટૂર્નામેન્ટનું સમાપન: ૮૮ વર્ષનાં 'શાંતા બા'ના કરતબ જોઈ અક્ષય કુમાર થયા ભાવુક
સમાપન સમારોહમાં બોલિવૂડના સ્ટાર્સ અક્ષય કુમાર, જેકી શ્રોફ અને અભિનેત્રી ટ્વિંકલ ખન્ના ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : October 31, 2025 at 3:39 PM IST
સુરત: સુરતમાં આયોજિત ૧૭મી અક્ષય કુમાર ઇન્ટરનેશનલ કુડો ટુર્નામેન્ટ ૨૦૨૫-૨૬નું ૩૦ ઓક્ટોબરના રોજ ભવ્ય સમાપન થયું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની આ ટૂર્નામેન્ટમાં દેશભરના ૩૨ રાજ્યોના બે હજારથી વધુ કુડો માર્શલ સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. સમાપન સમારોહમાં બોલિવૂડના સ્ટાર્સ અક્ષય કુમાર, જેકી શ્રોફ અને અભિનેત્રી ટ્વિંકલ ખન્ના ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
૮૮ વર્ષનાં શાંતા બાના દમદાર કરતબ:
આ સમાપન સમારોહનું મુખ્ય આકર્ષણ પુણેથી આવેલાં ૮૮ વર્ષનાં શાંતા પવાર ('શાંતા બા') રહ્યાં હતાં. શાંતા બાએ તેમની પૌત્રીઓ સાથે આવીને લાકડી અને તલવારના ૧૫ મિનિટના દમદાર કરતબોનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ૯ વર્ષની ઉંમરથી આ કળા શીખેલાં શાંતા બા આજે પણ માર્શલ આર્ટ્સની આ પ્રાચીન કળાને જીવંત રાખી રહ્યા છે.
અક્ષય કુમાર સ્ટેજ પરથી દોડીને ભેટી પડ્યા:
શાંતા બાના અદ્ભુત પર્ફોર્મન્સ, તેમની ઉંમર અને શક્તિનું પ્રદર્શન જોઇને હજારો પ્રેક્ષકો મંત્રમુગ્ધ બન્યા હતા. સ્વયં માર્શલ આર્ટ્સના જાણકાર અને ટૂર્નામેન્ટના પ્રેરકબળ એવા બોલિવૂડ એક્ટર અક્ષય કુમાર આ પ્રદર્શનથી ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા હતા. શાંતા બાનો પર્ફોર્મન્સ પૂર્ણ થતાં જ અક્ષય કુમાર પોતાની સીટ પરથી સ્ટેજ પર દોડી ગયા અને તેમને સ્નેહથી ભેટી પડ્યા હતા.
પ્રેરણારૂપ સંઘર્ષ:
શાંતા બાનો સંઘર્ષ અન્ય લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેઓ રસ્તાઓ પર કરતબ બતાવીને ગુજરાન ચલાવે છે અને તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અનાથ બાળકોને મદદ કરવાનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભૂતકાળમાં તેમણે 'સીતા ઔર ગીતા' (હેમા માલિની) અને 'શેરની' (શ્રીદેવી) જેવી બોલિવૂડની ફિલ્મોમાં અભિનેત્રીની ડુપ્લિકેટ તરીકે પણ રોલ કર્યો હતો.
જેકી શ્રોફનો સુરતી અંદાજ:
બોલિવૂડ એક્ટર જેકી શ્રોફે તેમના આગવા અંદાજમાં સુરતીઓનું અભિવાદન કર્યું અને ગુજરાતી બોલવાનો પ્રયાસ કરીને દિલ જીતી લીધું. તેમણે કહ્યું કે, "જય માય કી ચિંતા કાયકી... હર ઘર મેં એક જવાન હોના ચાહીએ." અંતે, તેમણે સુરત પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "પછી મળીએ ક્યારેક આરામથી આવું ઢોકળા ખાવા," જેને પ્રેક્ષકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધો હતો.
પોલીસકર્મીઓનું સન્માન:
આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરનેશનલ કુડો પ્લેયર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે જ સુરત પોલીસે કરેલી સારી કામગીરી બદલ પોલીસ પરિવારના અનેક પોલીસકર્મીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: