સુરત: મામાના ઘરે વેકેશન માણવા આવેલી 14 વર્ષની સગીરાને ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડે પ્રેમજાળમાં ફસાવી ભગાડી, દુષ્કર્મ આચર્યું
24 વર્ષીય યુવકે 10મા ધોરણમાં ભણતી વિદ્યાર્થીનીને ઈન્સ્ટાગ્રામ થકી ફસાવી, ભગાડીને શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો
Published : May 29, 2026 at 8:38 PM IST
સુરત: આજના ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયાનો અતિરેક સગીર વયના બાળકો માટે કેટલો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે, તેનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સુરત શહેરમાંથી સામે આવ્યો છે. અમરેલીથી સુરત મામાના ઘરે વેકેશન ગાળવા આવેલી ધોરણ 10ની 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પરિચયમાં આવેલા 24 વર્ષના યુવકે પ્રેમજાળમાં ફસાવી ભગાડી ગયો હતો. યુવકે સગીરાને અમરોલી સ્થિત એક રૂમ પર રાખી તેની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ મામલે ચોકબજાર પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ અમરેલીની અને રત્નકલાકારની 14 વર્ષની દીકરી ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે. ગત 30 એપ્રિલ, 2026ના રોજ તે સુરતના વેડ રોડ વિસ્તારમાં તેના મામાના ઘરે ઉનાળુ વેકેશન માણવા માટે આવી હતી. આ દરમિયાન, ચાર દિવસ પહેલા બપોરના સમયે આ સગીરા કોઈને કંઈ પણ કહ્યા વગર અચાનક ઘર બહારથી ગુમ થઈ ગઈ હતી. મામાના પરિવારે આસપાસ અને સગા-સંબંધીઓમાં ભારે શોધખોળ કરી હોવા છતાં તેની કોઈ ભાળ મળી ન હતી. અંતે મામાએ આ અંગે અમરેલી રહેતા તેના માતા-પિતાને જાણ કરતા તેઓ પણ તાબડતોબ સુરત દોડી આવ્યા હતા.
દીકરીની કોઈ ભાળ ન મળતા ચિંતિત પરિવારજનો બે દિવસ પહેલા આ અંગે ગુમસુદાની ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. પરિવાર હજુ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર જ હતો, તે જ સમયે ગુમ થયેલી 14 વર્ષની તરુણી અચાનક ત્યાં આવી પહોંચતા પરિવાર અને પોલીસ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. પોલીસે તાત્કાલિક મામલાની ગંભીરતા સમજીને માતા-પિતાની હાજરીમાં જ સગીરાની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી, જેમાં આખી આપવિતી બહાર આવી હતી.
પોલીસ સમક્ષ સગીરાએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, આશરે ત્રણ મહિના પહેલા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે તેનો પરિચય દીપક સોંદરવા (ઉં.વ. 24) સાથે થયો હતો. દીપક મૂળ અમરેલીના લીલીયા બોડીયાનો વતની છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી સુરતના અમરોલી ગણેશપુરા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ગાયત્રીનગર સોસાયટીમાં પોતાના ભાઈ સાથે રહે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાતચીત દરમિયાન બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ હતી. આ દરમિયાન તરુણીએ દીપકને જણાવ્યું હતું કે તે હાલ સુરતમાં તેના મામાના ઘરે આવી છે.
સગીરા સુરતમાં હોવાની જાણ થતા જ દીપકે તેને મળવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. 25 મેના બપોરે દીપક સગીરાના મામાની સોસાયટીના નાકે તેને લેવા માટે પહોંચી ગયો હતો અને ત્યાંથી તેને ભગાડીને અમરોલીમાં તેના એક સંબંધીના રૂમ પર લઈ ગયો હતો. બપોરે સગીરાને રૂમ પર મૂકીને દીપક પોતે તબેલા પર નોકરીએ ચાલ્યો ગયો હતો. ત્યારબાદ રાત્રે પરત ફરીને તેણે સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલામાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવ્યો જ્યારે આરોપી દીપકના બનેવી, જેઓ હોમગાર્ડમાં નોકરી કરે છે, તેમને આ બાબતની જાણ થઈ. બનેવીને ખબર પડી કે દીપક કોઈ સગીરાને ભગાડીને લાવ્યો છે, જેથી તેમણે કાયદાનો આદર કરીને તાત્કાલિક તે તરુણીને ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશન મોકલી આપી હતી.
ચોક બજાર પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે આ હકીકતના આધારે ચોકબજાર પોલીસે દીપક સોંદરવા વિરુદ્ધ અપહરણ અને પોક્સો (POCSO) સહિતની કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ કિસ્સો સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ અંગે તમામ માતા-પિતા માટે એક લાલબત્તી સમાન છે કે તેઓ પોતાના બાળકોના મોબાઈલ અને સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર ખાસ નજર રાખે.
