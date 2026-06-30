સુરત: વજન ઘટાડવાની જાહેરાતમાં 1.77 કરોડનું ચક્કર; આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ
આ આખું નેટવર્ક ગુરુગ્રામના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલી "CUREST SCIENCE & WELLNESS PRIVATE LIMITED" નામની કંપનીની ઓફિસમાંથી ચલાવવામાં આવતું હતું.
Published : June 30, 2026 at 9:17 PM IST
સુરત: આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર વજન ઘટાડવા અને સુંદર દેખાવાની આકર્ષક જાહેરાતો અવારનવાર જોવા મળે છે, પરંતુ એક સાદી ક્લિક તમને મોટી મુસીબતમાં મૂકી શકે છે. સુરત સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને સાયબર એક્સપર્ટ્સ પણ ચોંકી ગયા છે.
સુરતની એક ગૃહિણીએ ફેસબુક પર વજન ઘટાડવાની આકર્ષક જાહેરાત જોઈ અને તેના પર ક્લિક કર્યું. આથી શરૂ થયેલા કૌભાંડમાં તેઓ 1.77 કરોડ રૂપિયાના ભોગ બન્યાં. આ આખું નેટવર્ક ગુરુગ્રામના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલી "CUREST SCIENCE & WELLNESS PRIVATE LIMITED" નામની કંપનીની ઓફિસમાંથી ચલાવવામાં આવતું હતું.
હાઈ-ટેક કોલ સેન્ટર અને ફેક ડોક્ટર્સ:
આ ગેંગ પાસે 150થી વધુ કર્મચારીઓવાળું હાઈ-ટેક કોલ સેન્ટર હતું, જે પ્રોફેશનલ કંપનીની જેમ કાર્યરત હતું. ગેંગના સભ્યો અવાજ બદલવાની ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ‘ડૉ. એમ. કે. ખન્ના’ કે ‘ડૉ. આકાશ મલહોત્રા’ જેવા નામે ગૃહિણીને વિશ્વાસમાં લેતા.
રોકડની અદલાબદલી:
પોલીસની નજરથી બચવા માટે આ ગેંગ બેંક ટ્રાન્સફરને બદલે સીધી રોકડ રકમ જ લેતી હતી. દિલ્હીથી કુરિયર બોય વિમાનમાર્ગે સુરત આવતો, દવા આપીને થેલાઓમાં લાખો રૂપિયાની રોકડ લઈને પાછો જતો.
બ્લેકમેઈલિંગ:
કરોડો રૂપિયા પડાવ્યા બાદ પણ ગેંગે ‘મેડિકલ ફાઈલ બંધ થઈ જશે’ તેવી ધમકી આપીને વધુ 81.50 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. ગૃહિણીએ હિંમત દાખવીને સુરત સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી વિશાખા જૈનનો સંપર્ક કર્યો. એડીસીપી ડૉ. કરણરાજસિંહ વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે સફળ જાળ બિછાવી. જ્યારે ગેંગનો કુરિયર બોય 81 લાખની રોકડ લેવા આવ્યો ત્યારે પોલીસે તેને રંગે હાથે ઝડપી લીધો. આ કડીના આધારે ગુરુગ્રામમાં દરોડો પાડી મુખ્ય આરોપી હેના અને નિશા કુમારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસને આ સમગ્ર દેશવ્યાપી કૌભાંડની કુલ રકમ 80 કરોડથી વધુ હોવાની આશંકા છે.
એડીસીપી ડૉ. કરણરાજસિંહ વાઘેલની સલાહ:
- સોશિયલ મીડિયા પરની લોભામણી જાહેરાતો પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવો.
- કોઈપણ મેડિકલ સારવાર શરૂ કરતા પહેલા નિષ્ણાત ડોક્ટરની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી.
- જો કોઈ વ્યક્તિ રોકડ રકમની માંગણી કરે તો તે 100% ફ્રોડ છે.
જો તમે કે તમારા કોઈ પરિચિતે આવી ઘટનાનો ભોગ બન્યા હોય તો ડર્યા વગર તાત્કાલિક નજીકના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવો અથવા સાયબર હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર સંપર્ક કરો.