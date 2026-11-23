અમદાવાદ કલેક્ટરને સુપ્રીમ કોર્ટની મોટી રાહત; NA જમીન વિવાદમાં હાઈકોર્ટના હુકમ અને પ્રીમિયમ ભરવાના આદેશ પર સ્ટે
અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને 15 દિવસમાં NA અરજી અંગે નવેસરથી નિર્ણય લેવા આપેલા નિર્દેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે.
Published : November 23, 2026 at 9:38 PM IST
અમદાવાદઃ જમીનને બિનખેતી (NA) કરવાની મંજૂરીના વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્ત્વનો વચગાળાનો આદેશ કર્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે કન્ટેમ્પ્ટ અરજીમાં અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને 15 દિવસમાં NA અરજી અંગે નવેસરથી નિર્ણય લેવા આપેલા નિર્દેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે. આ ઉપરાંત હાઈકોર્ટના આદેશના અનુસંધાને કલેક્ટર દ્વારા પ્રીમિયમની રકમ જમા કરાવવાનો જે હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો તેના પર પણ સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ 65 હેઠળ જમીનને બિનખેતી (NA) કરવાની મંજૂરી મેળવવા માટે કરવામાં આવેલી અરજીથી થઈ હતી. અરજદારોએ અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ NA માટે અરજી કરી હતી, જોકે કલેક્ટર દ્વારા આ અરજી દફતરે કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય સામે અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે 'તુષાર હરજીવનભાઈ ઘેલાની વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત' કેસમાં પ્રસ્થાપિત થયેલા સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને કલેક્ટરને NA અરજી અંગે નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
બીજી તરફ આ જમીનના માલિક એવા વાંધેદારોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટની ખંડપીઠ સમક્ષ અરજી કરી હતી અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને સમગ્ર મામલાના તથ્યો અને કાયદાકીય પાસાઓની તપાસ કરીને NA અરજી અંગે નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના અનુસંધાને કલેક્ટર દ્વારા સમગ્ર મામલાની તપાસ કર્યા બાદ NA માટેની અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
જોકે કલેક્ટરના આ નિર્ણયને રિટ પિટિશન મારફતે પડકારવાને બદલે હાઈકોર્ટના અગાઉના આદેશની અવગણના કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરીને કન્ટેમ્પ્ટ અરજી કરવામાં આવી હતી. વાંધેદાર પક્ષનો આક્ષેપ હતો કે આ કન્ટેમ્પ્ટ અરજીમાં ખોટાં નિવેદનો પણ કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ કલેક્ટરને 15 દિવસમાં ફરીથી નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશના અનુસંધાને કલેક્ટર દ્વારા 17 નવેમ્બર, 2026ના રોજ NA અરજી અંતર્ગત પ્રીમિયમની રકમ જમા કરાવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ હુકમને જમીનના માલિક એવા વાંધેદારોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ બંને પક્ષકારોને સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કન્ટેમ્પ્ટ અરજીમાં પસાર કરવામાં આવેલા આદેશ તેમજ તેના અનુસંધાને અમદાવાદ કલેક્ટર દ્વારા પ્રીમિયમની રકમ જમા કરાવવાના કરવામાં આવેલા આદેશ પર સ્ટે આપવામાં આવ્યો છે. આમ, સુપ્રીમ કોર્ટના વચગાળાના આદેશથી હાલ પૂરતા હાઈકોર્ટ અને કલેક્ટર બંનેના આદેશોની અમલવારી અટકી છે.
વાંધેદાર પક્ષ તરફથી એડવોકેટ રસેશ પરીખે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કલેક્ટર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના આદેશનું પાલન કરીને તમામ હકીકતો અને કાયદાકીય પાસાઓની તપાસ કર્યા બાદ NA અરજી ફગાવવામાં આવી હતી. તેમ છતાં કલેક્ટરના આ નિર્ણયને રિટ પિટિશન મારફતે પડકારવાને બદલે કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટના આદેશ અને કલેક્ટરના પ્રીમિયમ ભરવાના હુકમ પર સ્ટે આપવામાં આવ્યો છે.
આ કેસમાં હવે 'તુષાર ઘેલાણી વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત' કેસમાં પ્રસ્થાપિત થયેલા કાયદાકીય સિદ્ધાંતો અંગે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી વધુ સ્પષ્ટતા અથવા માર્ગદર્શન મળે તેવી શક્યતા છે. જમીનને બિનખેતીમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા, કલેક્ટરની સત્તા અને NA અરજીના નિકાલની કાયદાકીય પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં આ મામલો મહત્ત્વનો બની શકે છે.
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