સોમનાથ મંદિર પાસે નોન-વેજ ફૂડ વેચવા પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાથી સુપ્રીમ કોર્ટનો ઈનકાર
ખંડપીઠે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા વચગાળાના આદેશમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો.
Published : November 6, 2026 at 7:20 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ગુજરાતમાં સોમનાથ મંદિરની આસપાસના વિસ્તારોમાં માંસાહાર વેચતી દુકાનો કે રેસ્ટોરન્ટ્સ પરના પ્રતિબંધને હટાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
આ મામલાની સુનાવણી જસ્ટિસ એમ.એમ. સુન્દરેશ અને જસ્ટિસ પી.બી. વરાલેની ખંડપીઠ સમક્ષ થઈ હતી. આ ખંડપીઠ 'તાજ રેસ્ટોરન્ટ'ના માલિક આકિબ અમીનભાઈ ખાન અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી. ખંડપીઠે ગુજરાત હાઈકોર્ટના વચગાળાના આદેશમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. હાઈકોર્ટે સોમનાથ મંદિરની આસપાસ માંસાહારી ફૂડ તૈયાર કરવા, વેચવા અને સંગ્રહ કરવા પરનો પ્રતિબંધ ફરી લાગુ કર્યો હતો.
દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, આ નિર્ણય વ્યવસાયો માટે પ્રતિકૂળ છે અને દેશમાં લગભગ 80 ટકા લોકો માંસાહાર કરે છે. જોકે, ખંડપીઠે મૌખિક ટિપ્પણી કરી હતી કે સંતુલન જાળવવું જરૂરી છે અને હાલના તબક્કે વધુ કંઈપણ કહેવાનું ટાળ્યું હતું. ખંડપીઠે અવલોકન કર્યું, "આપણે સંતુલન જાળવવાની જરૂર છે. અમે આ અંગે અત્યારે કંઈ કહેતા નથી."
પક્ષકારોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ, સર્વોચ્ચ અદાલતે હાઈકોર્ટને આ મામલે સુનાવણી ઝડપી કરવા કહ્યું હતું. ખંડપીઠે નોંધ્યું, "અમે હાઈકોર્ટને વિનંતી કરીશું કે તેઓ સુનાવણી ઝડપી કરે. આ હજુ વચગાળાનો તબક્કો છે."
ખંડપીઠે હળવા અંદાજમાં ઉમેર્યું, "પ્રકાશના પર્વ (દિવાળી)ની ઉજવણી મીઠાઈઓ ખાઈને કરો. શાકાહારી કે માંસાહારીની ચર્ચા બાજુ પર રાખો."
આ મામલો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કલેક્ટર દ્વારા ઓગસ્ટ મહિનામાં બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા સાથે સંબંધિત છે, જેમાં સોમનાથ મંદિરની આપસાપના વિસ્તારોમાં આવેલી દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોટલો અને રસ્તા કિનારે આવેલા સ્ટોલ પર માંસાહાર તૈયાર કરવા, વેચવા અને સંગ્રહ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રતિબંધ સાત ચોક્કસ વિસ્તારો અને માર્ગોને આવરી લે છે, જેમાં સોમનાથ મંદિરની 500 મીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા તમામ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ હાઈકોર્ટમાં આ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો, જેના પર હાઈકોર્ટની સિંગલ-જજ બેન્ચે ઓક્ટોબરમાં તેમની અરજી મંજૂર કરી હતી. ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારે અપીલ દાખલ કરી, જેના પર હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે (ખંડપીઠે) સિંગલ-જજના આદેશ પર સ્ટે મૂકી દીધો અને માંસાહાર પરનો પ્રતિબંધ ફરીથી લાગુ કરી દીધો.
આ પણ વાંચો: