વિદ્યાર્થિનીઓને ઠપકો આપવો કે શારીરિક સજા કરવી એ POCSOનો કેસ નથી; સુપ્રીમ કોર્ટે શિક્ષક સામેનો કેસ રદ કર્યો
અદાલતે જણાવ્યું કે શિક્ષકનો ભૂલભરેલો નિર્ણય કે અયોગ્ય શારીરિક સજાને પોક્સો (POCSO) કાયદા હેઠળ ગુનો ગણી શકાય નહીં
Published : September 12, 2026 at 6:34 PM IST
નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે વર્ગખંડના અનુસાશન અને જાતીય દુર્વ્યવહાર વચ્ચે એક સ્પષ્ટ અને મજબૂત રેખા ખેંચી છે. કોર્ટે કહ્યું કે, કોઈ શિક્ષકના ખોટા નિર્ણય અથવા અનુચિત શારીરિક દંડને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો માની શકાય નહીં. કોર્ટે બે સગીર બાળકીઓને માર મારવાના આરોપનો સામનો કરી રહેલા એક શાળાના શિક્ષક સામેનો ફોજદારી કેસ રદ કર્યો છે.
8 સપ્ટેમ્બરના રોજ આપવામાં આવેલા આદેશમાં, જસ્ટિસ ઉજ્જવલ ભુયાન અને જસ્ટિસ અતુલ એસ. ચંદુરકરની બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, "શિક્ષક તરીકે અપીલકર્તાનું વર્તન કદાચ યોગ્ય નહોતું, ખાસ કરીને શારીરિક સજા આપવાના સંદર્ભમાં અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતાના અભાવને કારણે, પરંતુ બંને વિદ્યાર્થીનીઓના નિવેદનોનું ઝીણવટભર્યું અવલોકન કરતાં એવો નિષ્કર્ષ કાઢવો અશક્ય છે કે તેમણે POCSO કાયદાની કલમ 10 હેઠળ કોઈ જાતીય ગુનો કર્યો છે."
બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે જ્યારે બે વિદ્યાર્થિનીઓએ વર્ગમાં ધ્યાન ન આપ્યું અને તેમની ભૂગોળની નકશા-પોથી (map books) સાથે ન લાવી, ત્યારે શિક્ષક પરિસ્થિતિને વધુ સંવેદનશીલતાથી સંભાળી શક્યા હોત; તેમ છતાં, તેમના કૃત્યો POCSO (પોક્સો) કાયદા હેઠળ ગુનો ગણાય તેવા નહોતા. બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે, "જોકે, અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, અપીલકર્તા તરફથી થયેલી કોઈ પણ ચૂક કે શારીરિક સજા આપવાની ઘટના POCSO કાયદાની કલમ 10ના દાયરામાં આવતી નથી."
બેન્ચે વધુમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે કન્યા શાળા અથવા સહ-શિક્ષણ સંસ્થામાં કાર્યરત શિક્ષક માટે આવા આરોપ કે કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો એ જીવનભર માટે દોષિત હોવાનું કલંક લાગવા સમાન છે. આ બાબત માત્ર તેમની સમગ્ર કારકિર્દીને જ બરબાદ કરતી નથી, પરંતુ તેમના અંગત જીવન પર પણ ઊંડી અસર કરે છે.
અદાલતે નોંધ્યું હતું કે શિક્ષકને પોતાનો પરિવાર છે. પરિણામે, વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા શિક્ષક પર જાતીય સતામણીનો આરોપ મૂકવો એ તેમના માટે વિનાશક (મૃત્યુઘંટ સમાન) સાબિત થઈ શકે છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "ભલે ટ્રાયલના અંતે તેઓ નિર્દોષ સાબિત થાય, તો પણ તેઓ તેમનું ગુમાવેલું સન્માન પાછું મેળવી શકતા નથી. POCSO કાયદા હેઠળની કઠોર ફોજદારી કાર્યવાહીને કારણે જે ભારે નુકસાન થયું છે, તેની ભરપાઈ અંતે નિર્દોષ છૂટકારા દ્વારા ક્યારેય થઈ શકતી નથી."
ન્યાયપીઠે અવલોકન કર્યું હતું કે, જોકે નાના બાળકો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે અપીલકર્તાએ વધુ સંવેદનશીલ રહેવાની જરૂર હતી, તેમ છતાં તેમના આ વર્તન માટે POCSO (પોક્સો) એક્ટ જેવી કડક કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવી યોગ્ય નહોતી.
અદાલતે નોંધ્યું હતું કે પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ઘટનાની વિગતો પર શંકા કરવાના અન્ય કારણો પણ હતા; ખાસ કરીને FIR નોંધાવવામાં થયેલો વિલંબ અને જે રીતે શાળાના આચાર્ય તથા મહિલા શિક્ષિકાઓએ આરોપી શિક્ષક વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ શરૂ કર્યો હતો, તે બાબતો શંકાસ્પદ હતી.
ન્યાયપીઠે જણાવ્યું હતું કે, "આખરે, તેમના [આચાર્ય અને શિક્ષકોના] નિવેદનો માત્ર સાંભળેલી વાતો પર આધારિત છે. આવા સંજોગોમાં, અમારું માનવું છે કે આ ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી એ કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ અને આરોપી શિક્ષક સાથે ગંભીર અન્યાય સમાન ગણાશે."
પશ્ચિમ બંગાળના એક શાળાના શિક્ષક વિરુદ્ધ નોંધાયેલા POCSO કેસને રદ કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ અવલોકનો કર્યા હતા. આ શિક્ષક પર આરોપ હતો કે ભૂગોળના વર્ગ દરમિયાન પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ રહેલી બે સગીર વિદ્યાર્થિનીઓની પીઠ અને કમર પર તેમણે લાકડી વડે માર માર્યો હતો.
રાજ્ય સરકારના વકીલે કોર્ટનું ધ્યાન FIR, કાઉન્સેલિંગ-સહ-તપાસ અહેવાલ અને પ્રાથમિક માહિતી તરફ દોર્યું હતું. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ સામગ્રી પરથી એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકાય છે કે શિક્ષક સગીર વિદ્યાર્થીઓનું જાતીય શોષણ કરવાનો ઈરાદો ધરાવતા હતા. વકીલે એવી દલીલ કરી હતી કે આ તબક્કે કાનૂની કાર્યવાહી રદ કરવી ઉતાવળભર્યું ગણાશે, કારણ કે માત્ર તે બે વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં, પરંતુ શાળાની મહિલા શિક્ષિકાઓ અને મુખ્ય શિક્ષકે પણ આરોપી શિક્ષકના વર્તન અંગેના આક્ષેપોને સમર્થન આપ્યું હતું.
કાઉન્સેલિંગ-સહ-તપાસ અહેવાલમાં વિગતવાર જણાવવામાં આવેલા આક્ષેપો ઉપરાંત, ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો હતો. વધુમાં, અન્ય ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે જોકે શિક્ષકે તેમને શારીરિક રીતે સ્પર્શ કર્યો ન હતો, તેમ છતાં તેમની સામે જોવાની અયોગ્ય રીતને કારણે તેઓ અસહજતા અનુભવતા હતા.
આખરે જુલાઈ 2025માં આ કેસમાં POCSO એક્ટની કલમ 10 હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી—જે ગંભીર જાતીય હુમલા સાથે સંબંધિત છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ વર્ષે એપ્રિલમાં કલકત્તા હાઈકોર્ટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા આદેશને રદ કર્યો હતો અને સ્પેશિયલ કોર્ટ (સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટ) સમક્ષ પેન્ડિંગ રહેલી સમગ્ર કાર્યવાહીને રદ કરી હતી.
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