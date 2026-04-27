અમદાવાદમાં આસારામ આશ્રમ સામે કાર્યવાહી પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોક, ગુજરાત સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ
Published : April 27, 2026 at 8:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે ગુજરાત સરકારને અમદાવાદમાં સ્વ-ઘોષિત 'ભગવાન' અને બળાત્કારના દોષિત આસારામના આશ્રમ દ્વારા કબજામાં લેવામાં આવેલી જમીન અને મિલકતો સામે કોઈ કડક કાર્યવાહી ન કરવા અને 'સ્ટેટ્સ ક્વો' જાળવવા જણાવ્યું.
જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચે સરકારને યથાસ્થિતિ જાળવવાનો આદેશ આપ્યો અને કહ્યું કે, મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓની કારણદર્શક નોટિસમાં "પ્રથમ દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ વિગતોનો અભાવ" હતો.
જસ્ટિસ મહેતાએ ગુજરાત સરકાર વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાને કહ્યું કે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ એવું લાગે છે કે આશ્રમનું સંચાલન કરતા સંત શ્રી આસારામ ટ્રસ્ટને નોટિસ બજાવવામાં આવી નથી.
સોલિસિટર જનરલે જવાબ આપ્યો કે, લીઝની શરતોના અનેક ઉલ્લંઘનો અને સરકારી જમીન પર અતિક્રમણ થયું છે, અને કહ્યું કે, યોગ્ય નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.
જસ્ટિસ મહેતાએ કહ્યું, "તમે પોતે ખૂબ ઉદાર રહ્યા છો. પહેલા, તમે 6261 ચોરસ મીટર માટે લીઝ આપી, અને પછી ફરીથી તમે વધુ જમીન માટે લીઝ આપી, અને હવે રાતોરાત તમે લીઝ રદ કરવા માંગો છો." આ અંગે તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આ જમીન પર કોઈપણ પરવાનગી વિના 30 થી વધુ ઇમારતો બનાવવામાં આવી છે.
બેન્ચે ગુજરાત સરકારને પોતાનું સોગંદનામું દાખલ કરવા માટે ત્રણ દિવસનો સમય આપ્યો અને 5 મેના રોજ આ મામલે સુનાવણી માટે નિર્ધારિત કરી છે, જ્યારે વચગાળામાં 'સ્ટેટ્સ ક્વો' જાળવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. રાજ્ય સરકાર 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવા અને ઓલિમ્પિક માટે અમદાવાદ શહેરને તૈયાર કરવા મુખ્ય રમતગમત કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવા આ જમીન ઉપયોગમાં લેવા ઈચ્છે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટ ગુજરાત હાઈકોર્ટના 17 એપ્રિલના ચુકાદા સામેની અપીલની સુનાવણી કરી રહ્યું હતું, જેમાં રાજ્યને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ નજીક મોટેરામાં આશ્રમ દ્વારા કબજે કરાયેલી લગભગ 45,000 ચોરસ મીટર જમીન પાછી મેળવવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો. તેણે અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ આશ્રમ ખાલી કરાવવાની નોટિસ સામે ટ્રસ્ટની અપીલને ફગાવી દીધી હતી.
હાઈકોર્ટે માન્યું હતું કે, ટ્રસ્ટે જમીન ફાળવણીની શરતોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને સાબરમતી નદીના પટના ભાગો સહિત નોંધપાત્ર વિસ્તારો પર અતિક્રમણ કર્યું છે, અને નિયમિત કરવાની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. આસારામે 1972માં આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી અને તે બળાત્કારના કેસોમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો છે.
