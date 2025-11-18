ETV Bharat / state

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં તથ્ય પટેલ અને પિતા સામે ચાર્જ ફ્રેમ કરાયા

તથ્ય પટેલ સામે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં તમામ કલમો અંતર્ગત ચાર્જફ્રેમ થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 4:55 PM IST

અમદાવાદ: નવ લોકોના મોત નિપજાવનારા તથ્ય પટેલ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તથ્ય પટેલને આજે અમદાવાદની ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટમાં તેની સામે ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ સાક્ષીઓની જુબાની શરૂ થશે. તથ્ય પટેલ સામે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં તમામ કલમો અંતર્ગત ચાર્જફ્રેમ થયા છે. તથ્ય પટેલની સાથે સાથે તેના પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલ પર ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યા છે.

આશરે અઢી વર્ષ બાદ તથ્ય પટેલ સામે 1684 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ તથા પટેલ સામે ત્રણ સપ્તાહમાં ચાર્જ ફ્રેમ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો અને સાક્ષીઓના નિવેદન લેવાની શરૂઆત કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. જે બાદ આજે ગ્રામ્ય કોર્ટમાં તેને રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જજે તેની પર લાગેલી તમામ કલમો બોલી હતી અને કાગળ ઉપર સહી લીધી હતી. આ કેસમાં હવે સાક્ષીઓ તપાસવા અને કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.

તથ્ય પટેલ સામે પોલીસે આઈપીસી 279, 337, 338, 304, 504, 506(2), 308 114, 118 અને મોટર વ્હીકલ એટ અંતર્ગત કલમ 177, 189 અને 134 અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધણીને ઘટના બાદ સાત દિવસમાં 1684 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. તે પટેલ સામે આઇપીસીની કલમ 304 લાગી છે જેમાં દસ વર્ષ કેદની સજાની જોગવાઈ છે અને તેમાંથી ડિસ્ચાર્જ મેળવવા હાઇકોર્ટમાં અરજી થઈ છે, જે અરજી હાલ પેન્ડિંગ છે. તથ્ય પટેલ સામે વર્ષ 2023માં ચાર્જશીટ ફાઈલ થઈ ત્યારે કુલ 14 દસ્તાવેજી પુરાવો અને નવ મૃતકોના પોસ્ટમાંટમ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ચાર્જશીટ મુજબ મરનારી વ્યક્તિઓની સંખ્યા નવ છે સીઆરપીસી 164 નિયમ મુજબ આઠ વ્યક્તિના નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં પાંચ અકસ્માત સમયે તથ્ય ની ગાડીમાં હાજર તેના મિત્રો પણ હતા અને અકસ્માતમાં 12 વ્યક્તિ ઘાયલ થયા હતા કુલ 25 વ્યક્તિઓના પંચનામાં કરવામાં આવ્યા હતા. આઠ વ્યક્તિના સારવાર સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે એફએસએલના 15 રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં અમદાવાદ જિલ્લા ન્યાયાલયમાં એસીપી એસ.જે મોદી ટ્રાફિક વિભાગ અને ટ્રાફિક પોલીસ ઇન્સ્પેકટર બી.બી દેસાઈ આ કેસમાં ફરિયાદી પણ છે તેમણે ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.

19મી એપ્રિલ 2023 ની રાત્રે અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ પાસે જેગુઆર કારથી તથ્ય પટેલે 9 લોકોના જીવ લીધા હતા અને 12 લોકોને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે જુલાઈ 2023માં ઇસ્કોન બ્રિજ પર ડમ્પરની પાછળ મહેન્દ્રા થાર ઘૂસી જતા એક મોટો અકસ્માત થયો હતો. આ એકસીડન્ટને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસ કરવા માટે બ્રિજ પર પહોંચી હતી. તે દરમિયાન કર્ણાવતી ક્લબ તરફથી પૂર ઝડપે આવતી લક્ઝૂરીયસ કારે અકસ્માત જોવા માટે ઉભેલા લોકોને અડફેટે લીધા હતા. સ્પીડમાં આવેલા કાર ચાલકે ટોળા પર કાર ચડાવી દીધી હતી. આ કાર તે સમયે તથ્ય પટેલ ચલાવતા હતા. આ ભયાનક એકસીડન્ટમાં 9 લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા હતા અને દસથી વધુ લોકોને ઈજા થઈ હતી. અકસ્માત સર્જનાર જેગુઆર ચાલક તથ્ય પટેલ પણ ઘાયલ તથા સીમ્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું જે આ કેસના મુખ્ય આરોપી છે.

