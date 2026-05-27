ઇસ્કોન બ્રિજ કાંડમાં તથ્ય પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટથી નિયમિત જામીન, લગભગ પોણા ત્રણ વર્ષ બાદ જેલમાંથી બહાર આવશે
Published : May 27, 2026 at 5:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચકચાર મચાવનાર ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસમાં આરોપી તથ્ય પટેલને હવે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી નિયમિત જામીન મળ્યા છે. લગભગ 02 વર્ષ અને 10 મહિના જેટલો સમય જેલમાં વિતાવ્યા બાદ તથ્ય પટેલ હવે રેગ્યુલર જામીન પર જેલમાંથી બહાર આવશે.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં તથ્ય પટેલ તરફથી એડવોકેટ આઈ.એચ. સૈયદ અને ઝીલ શાહે જામીન અરજી રજૂ કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે કેસમાં કુલ 191 સાક્ષીઓ પૈકી આશરે 29 જેટલા આંખે જોનાર સાક્ષીઓની તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જ્યારે હજુ પણ અનેક સાક્ષીઓની તપાસ બાકી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે તથ્ય પટેલ સામે IPC કલમ 304 સહિતની ગંભીર કલમો લાગેલી છે, પરંતુ હજુ સુધી ટ્રાયલ પૂર્ણ થઈ નથી અને તેને દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા.કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટમાં કેસની કાર્યવાહી નિયમિત રીતે ચાલી રહી છે. અગાઉ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને મે મહિના સુધીમાં 25 સાક્ષીઓની તપાસ પૂર્ણ કરવાની સૂચના પણ આપી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે 20 જુલાઈ, 2023ના રોજ અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ ઉપર સર્જાયેલા ભયાનક અકસ્માતમાં 09 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે 12 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને એક યુવાન કોમામાં પહોંચ્યો હતો. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતને ઝંઝોળી નાખ્યું હતું.
અકસ્માત બાદ 27 જુલાઈ, 2023ના રોજ પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તથ્ય પટેલે 18 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ પ્રથમ જામીન અરજી કરી હતી, જેને 24 ઓગસ્ટે ફગાવી દેવામાં આવી હતી. પછી તથ્ય પટેલે IPC 304 અને 308 કલમમાંથી ડિસ્ચાર્જ મેળવવા માટે 04 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, પરંતુ 21 ઓક્ટોબરે ગ્રામ્ય કોર્ટે તે અરજી પણ ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ તથ્ય પટેલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ડિસ્ચાર્જ અરજી દાખલ કરી હતી, જે હાલ પણ પેન્ડિંગ છે.
આ દરમિયાન 23 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ દાદાના અવસાનના કારણે તથ્ય પટેલને પ્રથમ વખત હંગામી જામીન મળ્યા હતા. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર, 2024માં અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે તેની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી હતી.મે, 2025માં માતાની કરોડરજ્જુ સંબંધિત સર્જરીને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે તેને 04 દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા હતા. ત્યારબાદ જૂન, 2025માં ફરીથી નિયમિત જામીન અરજી ગ્રામ્ય કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી અને તે અરજી હાઇકોર્ટમાં પેન્ડિંગ હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન મૃતકોના પરિવારને વળતર આપવાના મુદ્દે પણ ચર્ચા થઈ હતી. જોકે કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે હાલ ટ્રાયલ ચાલુ હોવાથી વળતર મુદ્દે કોઈ નિર્ણય લેવો ટ્રાયલને અસર કરી શકે છે, તેથી આ મુદ્દે હાલમાં કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી.હવે સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસ ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. બીજી તરફ મૃતકોના પરિવારો માટે આ નિર્ણય ભાવનાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ બન્યો છે, જ્યારે કેસની ટ્રાયલ હજુ આગળ ચાલુ રહેશે.