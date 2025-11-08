રખડતા કૂતરા મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના મહત્વના નિર્દેશો; AMCની વ્યવસ્થા અને આંકડાકીય વિગતો
ન્યુ મણીનગરમાં જે ડોગ બાઇટના કેસ બન્યા હતા, તે ડોગને પણ ડોગ શેલ્ટરમાં રાખવામાં આવ્યું હતું અને રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ આપવામાં આવી છે.
November 8, 2025
Updated : November 8, 2025 at 5:47 PM IST
અમદાવાદ: રખડતા કૂતરાઓના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે મોટી નોંધ લીધી છે. કોર્ટે આ અંગે મહત્વના નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ વિક્રમનાથ, સંદીપ મહેતા અને એન.વી. અંજારિયાની બેન્ચે સંબંધિત અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો છે કે, સરકારી તેમજ ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને હોસ્પિટલના પરિસરમાં રખડતા કૂતરાઓને પ્રવેશતા અટકાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જેથી તેમના હુમલા રોકી શકાય. અત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા રખડતા કૂતરાઓ માટે કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, કેટલા કેસ નોંધાયા છે અને કેવી કામગીરી ચાલુ છે, તેની સમગ્ર વિગત જાણો.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સીએનસીડી વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના નિર્દેશો, એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાની ગાઇડલાઇન્સ, એનિમલ ક્રુઅલ્ટી એક્ટ-1960, રેબીસ એલિમિનેશન ફોર્મ 'નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર ડોગ મીડિયેટેડ રેબીસ એલિમિનેશન ફોર ઇન્ડિયા, 2030 (NAPRE), રેબીસ ફ્રી અમદાવાદ સિટી' અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિશરીઝ, એનિમલ હસબન્ડ્રી એન્ડ ડેરીઇંગ, ન્યુ દિલ્હી દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલ ABC ડોગ્સ રૂલ્સ-2023 મુજબ રખડતા કૂતરાના ત્રાસને અટકાવવા અને નિયમન માટે રખડતા કૂતરાને ખસીકરણ/રસીકરણ કરી તેને મૂળ જગ્યાએ પરત છોડવાની કામગીરી એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાની માન્યતા પ્રાપ્ત NGO સંસ્થાને અમદાવાદ શહેરની કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.
નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, તે મુજબ રાજ્ય સરકાર અને એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એક SOP પ્રકાશિત કરશે. તે SOP મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કામ કરશે. તેની સાથે મોટા કેમ્પસમાં સર્વે અને ખસીકરણ કે રસીકરણ થયું છે કે નહીં તેની ચકાસણી તથા ડોગ બાઇટના કેસોની સ્ટડી કરવામાં આવશે. લાંભા અને વસ્ત્રાલ જેવા વિસ્તારમાં બીજા બે ડોગ સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. માર્ચ 2026 સુધીમાં શેડ તૈયાર કરવામાં આવશે. તાજેતરમાં ન્યુ મણીનગરમાં જે ડોગ બાઇટના કેસ બન્યા હતા, તે ડોગને પણ ડોગ શેલ્ટરમાં રાખવામાં આવ્યું હતું અને રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની ફરિયાદ પણ આપવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ બહેરામપુરા પેલ ડેપો ખાતે 30 લાખના ખર્ચે એનિમલ ક્રિમેટોરિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પીપલ ફોર એનિમલ્સ સંસ્થા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે છે. તેની સાથે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ દાણીલીમડા કેટલ પોન્ડમાં શ્રી યશ ડોમેસ્ટિક રિસર્ચ સેન્ટર સંસ્થા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે છે અને ત્યાં જ રખડતા કૂતરાઓ માટે ખસીકરણ-રસીકરણ કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના પશ્ચિમ ઝોનમાં ચાલુ વર્ષે ખસીકરણની સંખ્યા 907 થઈ છે અને ચાલુ માસમાં ખસીકરણ-રસીકરણની સંખ્યા 87 થઈ છે. બીજી તરફ અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ચાલુ વર્ષે ખસીકરણ/રસીકરણની સંખ્યા 1644 નોંધાઈ છે અને આ મહિનામાં ખસીકરણ અને રસીકરણની સંખ્યા 99 છે.
|વર્ષ
|ખસીકરણ/રસીકરણ
|ખર્ચ
|2021-22
|30360
|2,77,32,730
|2022-23
|46471
|1,41,21,167
|2023-24
|40206
|3,92,61,159
|2024-25
|14461
|1,41,21,167
|2025-26
|3882
|50,11,229
|કુલ
|135480
|13,04,46,644
