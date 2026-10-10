અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ માટે સુપ્રીમ કોર્ટની કમિટીની તપાસ તેજ, ભિલોડાના કુડોલ-પાલ સહિતના વિસ્તારોનું સ્થળ નિરીક્ષણ
પર્વતમાળાની કુદરતી રચના, વનવિસ્તાર, જૈવ વિવિધતા અને પર્યાવરણીય સંતુલન જળવાઈ રહે તે માટે ખનન સહિતની પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણનો મુદ્દો મહત્ત્વનો બન્યો છે
Published : October 10, 2026 at 6:41 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ અને પર્યાવરણને લગતા મુદ્દાઓને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટની કમિટી દ્વારા ઉત્તર ગુજરાતના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સ્થળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાઓમાં તપાસ કર્યા બાદ કમિટી અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં પહોંચી હતી. અહીં કુડોલ, પાલ સહિતના વિસ્તારોમાં સ્થળ નિરીક્ષણ કરીને ગેરકાયદે ખનન અને પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોવાની ફરિયાદોના સંદર્ભમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
અરવલ્લી પર્વતમાળા પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ પર્વતમાળાની કુદરતી રચના, વનવિસ્તાર, જૈવવિવિધતા અને પર્યાવરણીય સંતુલન જળવાઈ રહે તે માટે ખનન સહિતની પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણનો મુદ્દો મહત્ત્વનો બન્યો છે. આ જ સંદર્ભમાં સુપ્રીમ કોર્ટની કમિટી દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોની સ્થિતિનો તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે.
કુડોલ-પાલ સહિતના વિસ્તારોમાં સ્થળ નિરીક્ષણ
ભિલોડા તાલુકાના કુડોલ, પાલ સહિતના વિસ્તારોમાં કમિટી દ્વારા સ્થળ પર જઈને નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગેરકાયદે ખનન અંગેની ફરિયાદો તેમજ ખનન પ્રવૃત્તિઓને કારણે પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોવાના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સ્થળ પરની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરીને સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે માહિતી એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી.
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા બાદ અરવલ્લી જિલ્લામાં તપાસ કમિટી પહોંચતાં અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન કયા વિસ્તારોમાં ખનન પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે અને તેના કારણે પર્યાવરણ પર કેવી અસર પડી રહી છે, તે બાબતો મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે.
નવી માઇનિંગ લીઝના રિન્યુઅલ અને ખનન પર રોક યથાવત
તપાસ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓમાં નવી માઇનિંગ લીઝના રિન્યુઅલ અને ખનન પ્રવૃત્તિઓ પર લાગુ રોકનો મુદ્દો પણ મહત્ત્વનો છે. હાલ નવી માઇનિંગ લીઝના રિન્યુઅલ અને ખનન પ્રવૃત્તિઓ પર રોક યથાવત્ હોવાનું જણાવાયું છે. આ નિયંત્રણો અને સંબંધિત કાનૂની પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં તપાસ કમિટી દ્વારા સ્થળોની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અરવલ્લી પર્વતમાળામાં ખનન પ્રવૃત્તિઓ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ વચ્ચે સંતુલન જળવાય તે દિશામાં આ તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, તપાસના અંતિમ તારણો અને સંબંધિત વિસ્તારો અંગેની સત્તાવાર વિગતો આખરી અહેવાલ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
30 નવેમ્બર સુધીમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં અહેવાલ રજૂ થશે
મળતી માહિતી મુજબ, તપાસ કમિટી દ્વારા 30 નવેમ્બર, 2026 સુધીમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ આખરી અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગામી સુનાવણી 2 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ યોજાવાની છે.
હવે તપાસ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવેલા સ્થળ નિરીક્ષણમાં શું વિગતો સામે આવે છે, ગેરકાયદે ખનન અંગેની ફરિયાદો પર શું તારણ નીકળે છે અને અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ માટે આગળ કયા પગલાં લેવામાં આવે છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે. અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણ, ગેરકાયદે ખનન અંગેની ફરિયાદો અને પર્યાવરણીય સંતુલનના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થનારો આખરી અહેવાલ મહત્ત્વનો બની શકે છે.
પર્વતમાળાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા અને સીમા નક્કી કરવા સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી વિશેષ કમિટીએ સ્થાનિક હિતધારકો સાથે વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો. કમિટી સભ્ય કંચન દેવીએ જણાવ્યું કે ખેડૂતો, આદિવાસી સમાજ અને સ્થાનિક નાગરિકોના અભિપ્રાયો તથા સૂચનો સાંભળવામાં આવી રહ્યા છે. તમામ પક્ષકારોના મંતવ્યો અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરી આગળ રજૂ કરવામાં આવશે.
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