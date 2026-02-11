આમ આદમી પાર્ટી છોડ્યા બાદ રાજુ કરપડાનો સમર્થકો સાથે બેઠકોનો દૌર શરૂ, આવતીકાલે પ્રેસ કૉન્ફરન્સ
પાર્ટીમાં પોતાના કિસાન મોરચાના પ્રમુખ પદેથી રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપી દીધું છે
Published : February 11, 2026 at 3:49 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ રાજુ કરપડા દ્વારા આજે રાજીનામું આપી દેવામાં આવ્યું છે. પોતાના સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી રાજીનામું આપી રાજુ કરપડા દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીને રામરામ કરવામાં આવ્યા બાદ હવે પ્રદેશમાં હોદ્દા ધરાવતા નેતાઓએ સુરેન્દ્રનગરમાં ધામા નાખ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા નજીક આવેલા એક હાઈ પ્રોફાઈલ ફાર્મ હાઉસમાં પ્રદેશમાં હોદ્દા ધરાવતા નેતાઓની બેઠકો શરૂ થઈ ગઈ છે. ટૂંક સમયમાં તે પણ રાજીનામું આપે તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી અમૃત મકવાણા તેમજ પ્રવક્તા વિક્રમ દવે સહિતના આગેવાનો પહોંચ્યા છે. ટૂંક સમયમાં તે પણ પોતાનો નિર્ણય રજૂ કરશે તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
રાજુ કરપડાના આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડ્યા બાદ તેઓ હવે કઈ પાર્ટી સાથે જોડાશે તે અંગે કયાસ ચાલુ થઈ ચુક્યા છે પરંતુ રાજુ કરપડા તરફથી આ બાબતે હજુ કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. ગુરુવારે સવારે 11 વાગ્યે સુરેન્દ્રનગર ખાતેથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રાજુ કરપડા પોતાના રાજીનામું કારણ જણાવશે.
બીજી તરફ રાજુ કરપડાના પરિવાર સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના કાકા રામ કરપડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાજુ કરપડા જેલ હતા તે દરમિયાન પાર્ટીના પ્રદેશ નેતાઓ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની પરિવારજનોની તકેદારી રાખવામાં ન આવી હતી અને જેલમાંથી છોડાવવા માટે પણ પાર્ટી નિષ્ફળ નિવડી હતી. અંદરો અંદરના વિવાદના કારણે રાજુ કરપડા દ્વારા રાજીનામું આપી દેવામાં આવ્યા હોવાનું પરિવારજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જોકે અસલ કારણ શું છે તે રાજુ કરપડાની પ્રેસ કૉન્ફરન્સ બાદ જ સામે આવશે.
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી અમૃત મકવાણાએ રાજુ કરપડાના રાજીનામ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલો આ નિર્ણય દુ:ખદ છે પરંતુ તેઓ એક સક્ષમ નેતા છે, ખેડૂતોના હકો માટે લડતા રહ્યા છે. તેમણે જે નિર્ણય લીધો તે કયા કારણોસર લીધો તે અંગે તેમની પ્રેસ કૉન્ફરન્સથી જ વધારે જાણી શકાશે.
આ અંગે રાજુ કરપડા સાથે વાતચીત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું છે કે, અગામી દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગરના મૂળીમાં ખેડૂતનું સંગઠન કરી અને સંમેલન યોજીશ અને ત્યારબાદ ખેડૂતો નિર્ણય કરશે અને ત્યારબાદ કઈ પાર્ટીમાં જવું તે નિર્ણય કરીશ અત્યારે કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી પ્રદેશ ભાજપના નેતાઓ પણ મારો સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છે પરંતુ ખેડૂતો માટે લડ્યો છું અને લડતો રહીશ તેવું રાજુ કરપડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે હાલ કોઈ પાર્ટીમાં જોડાવા માટેની ઈચ્છા નથી પરંતુ ખેડૂતો જે પાર્ટીમાં કેસે તે પાર્ટીમાં જઈશ અને કામ કરીશ તેવું રાજુ કરપડાએ જણાવ્યું છે.
