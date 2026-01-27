કૌભાંડીઓએ ગરીબોના હકનું અનાજ પણ ના છોડ્યું! અમરેલીમાં પુરવઠા વિભાગે સસ્તા અનાજનો અનધિકૃત જથ્થો ઝડપ્યો
Published : January 27, 2026 at 7:54 PM IST
અમરેલી: સાવરકુંડલામાં સસ્તા અનાજના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે પુરવઠા વિભાગે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સાવરકુંડલા પુરવઠા વિભાગે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી સસ્તા અનાજના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં અનધિકૃત રીતે સંગ્રહ કરવામાં આવેલ સસ્તા અનાજનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ સાવરકુંડલાના કેવડાપરા વિસ્તારમાં પુરવઠા વિભાગને સસ્તા અનાજના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ અને હેરાફેરી અંગે ચોક્કસ માહિતી મળી હતી. જેના આધારે પુરવઠા વિભાગની ટીમ દ્વારા સ્થળ પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન સરકારી રેશન દુકાન મારફતે વિતરણ માટેનો હોવાનું માનવામાં આવતો સસ્તા અનાજનો જથ્થો અનધિકૃત રીતે રાખવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
દરોડા દરમિયાન ઘઉંના કુલ 13 કટ્ટા અને ચોખાના 29 કટ્ટા ઉપરાંત બે વજનકાંટા પણ મળી આવ્યા હતા. સમગ્ર મુદ્દામાલની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 1 લાખ 29 હજાર જેટલી થતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પુરવઠા વિભાગ દ્વારા તમામ જથ્થો અને સાધનો કબજે કરી સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ બાબતે તાત્કાલિક અમરેલી જિલ્લા પુરવઠા વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સસ્તા અનાજનો જથ્થો ગેરરીતે સંગ્રહ કરી વેચાણ કે હેરાફેરી કરવાના પ્રયાસની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સાવરકુંડલા પુરવઠા મામલતદાર કીરીટ પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, સરકારની સસ્તા અનાજ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચવાનું અનાજ કોઈ પણ રીતે ગેરરીતે વપરાય કે વેચાય નહીં તે માટે પુરવઠા વિભાગ સતત નજર રાખી રહ્યું છે. આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને જવાબદારાઓ સામે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
