સૂર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં જ ચોમાસું બેસશે : 22 જૂનથી વિધિવત શરૂઆત, આ તારીખો વચ્ચે વરસાદની શક્યતા
જ્યોતિષ અને ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે સૂર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે વિધિવત ચોમાસું બેસે છે.
Published : May 22, 2026 at 10:40 AM IST
ભાવનગર: આકરી ગરમીથી લોકો ત્રસ્ત થઈ ગયા છે. ચોમાસાની રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાતીઓ માટે જ્યોતિષીય આગાહી સામે આવી છે. શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશીએ જણાવ્યું છે કે આ વર્ષે વરસાદ થોડો મોડો આવવાની શક્યતા છે.
જ્યોતિષ પ્રમાણે ચોમાસાની શરૂઆત ક્યારે?
સરકારી માપદંડ પ્રમાણે 15 જૂનથી ચોમાસાનો પ્રારંભ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યોતિષ અને ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે સૂર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે વિધિવત ચોમાસું બેસે છે. આ વર્ષે 22 જૂન, 2026ના રોજ સૂર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. તેથી આ તારીખે ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થશે.
વહેલા વરસાદની શક્યતા
કિશનભાઈ જોશીએ જણાવ્યું કે અધિક માસના કારણે વરસાદ થોડો મોડો આવી શકે છે. તેમ છતાં 15 જૂન આસપાસ વહેલો વરસાદ પડી શકે છે. પરંતુ ત્યારબાદ બીજા વરસાદ વચ્ચે લાંબો અંતરાલ રહેવાની સંભાવના છે, જેના કારણે આકરી ગરમી અને બફારો વધી શકે છે.
વરસાદની સંભાવિત તારીખો (2026)
કિશનભાઈ જોશીએ આપેલી આગાહી મુજબ આ વર્ષે વરસાદની મુખ્ય અવધિઓ નીચે મુજબ છે:
- 06 જુલાઈથી 18 જુલાઈ 2026 — (પુનર્વસુ નક્ષત્ર)
- 05 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટ 2026 — (આશ્લેષા નક્ષત્ર)
- 30 ઓગસ્ટથી 08 સપ્ટેમ્બર 2026 — (મઘા નક્ષત્ર)
- 29 સપ્ટેમ્બરથી 07 ઓક્ટોબર 2026 — (હસ્ત નક્ષત્ર)
મહત્વનું:
- 22 જૂને સૂર્ય આદ્રા નક્ષત્રમાં આવતાં જ ચોમાસું વિધિવત બેસી જશે.
- વરસાદ વચ્ચે લાંબો બ્રેક રહેવાની સંભાવના છે.
ડિસ્ક્લેમર: ઉપરોક્ત માહિતી શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશી દ્વારા આપવામાં આવી છે.