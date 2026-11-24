સુમુલ ડેરીની દેવદિવાળી ભેટ: દૂધના ભાવમાં કિલો ફેટે ₹50નો વધારો, 2.50 લાખ પશુપાલકોને ₹70 કરોડનો લાભ
સુમુલના 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર દૂધના ખરીદ ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટે 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. સુરત અને તાપીના 2.50 લાખ પશુપાલકોને મોટી ભેટ આપી.
Published : November 24, 2026 at 2:18 PM IST
સુરત: દેવદિવાળીના પવિત્ર અવસરે સુમુલ ડેરી દ્વારા સુરત અને તાપી જિલ્લાના 2.50 લાખ પશુપાલકોને મોટી ભેટ આપવામાં આવી છે. સુમુલ ડેરીના 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર દૂધના ખરીદ ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટે રૂ. 50નો માતબર વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
સુમુલ ડેરીના ચેરમેન કાંતિભાઈ ગામિત અને વાઇસ ચેરમેન ભરતસિંહ સોલંકીના નેતૃત્વમાં મળેલી બોર્ડ બેઠકમાં આ ભાવવધારાને સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય હેઠળ ગાયના દૂધનો ખરીદ ભાવ રૂ. 900થી વધારીને રૂ. 950 પ્રતિ કિલો ફેટ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભેંસના દૂધનો ભાવ રૂ. 930થી વધારીને રૂ. 980 પ્રતિ કિલો ફેટ કરાયો છે.
"દેવદિવાળીએ પશુપાલકો માટે ખૂબ સારો નિર્ણય લેવાયો છે. ભેંસ અને ગાય બંનેના દૂધમાં કિલો ફેટે રૂ. 50નો વધારો કરીને ઘાસચારા, દાણ અને ઉત્પાદનના વધતા ખર્ચ સામે પશુપાલકોને મોટી રાહત આપી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, મેનેજમેન્ટના આ નિર્ણયને પશુપાલક તરીકે અમે વધાવીએ છીએ અને ભેંસના દૂધના રૂ. 980ના ભાવ સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ હરોળનો ઐતિહાસિક ભાવ આપીને પશુપાલકોનો રાજીપો મેળવ્યો છે. આ ભાવવધારાને કારણે પશુપાલકોની આવકમાં મોટો વધારો થવાનો છે અને પશુપાલકોમાં ખુશીનું વાતાવરણ છવાયું છે." - જયેશભાઈ દેલાડ, પૂર્વ ડિરેક્ટર સુમુલ સુરત
હાલના સમયમાં ઘાસચારા, દાણ અને પશુઆહારના સતત વધી રહેલા ખર્ચ વચ્ચે સુમુલ તંત્રનો આ નિર્ણય પશુપાલકો માટે રાહતરૂપ બન્યો છે. આ ભાવવધારાથી સુરત અને તાપી જિલ્લાના અંદાજે 2.50 લાખ પશુપાલકોને સીધો આર્થિક લાભ મળશે અને માર્ચ 2027 સુધીમાં પશુપાલકોને રૂ. 70 કરોડથી વધુની વધારાની આવક થવાનો અંદાજ છે. પશુપાલકોએ પણ આ નિર્ણયને 'દિવાળી બોનસ' સમાન ગણાવી આવકાર્યો છે.
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