સુરત: પશુપાલકો માટે 'કહી ખુશી કહી ગમ' જેવો માહોલ; સુમુલ ડેરીએ દૂધમાં ભાવ વધારો આપ્યો, સામે પશુદાણ મોંઘું કર્યું
પશુપાલકોની રજૂઆતો બાદ કિલો ફેટ દીઠ 50 રૂપિયાનો વધારો કરાયો, બીજી બાજુ, પશુ આહાર (પશુદાણ) માં પ્રતિ બેગ 165 રૂપિયાનો વધારો ઝિંકી દેવાયો
Published : September 6, 2026 at 8:29 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ (સુમુલ ડેરી) દ્વારા પશુપાલકો માટે દૂધના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેની સામે પશુદાણના ભાવ પણ વધારી દેવામાં આવતા પશુપાલકોમાં 'કહી ખુશી કહી ગમ' જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વારંવારની રજૂઆતો બાદ ડેરી દ્વારા બંને તરફ ભાવવધારો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા સુમુલના પૂર્વ ડિરેક્ટર અને ખેડૂત નેતા જયેશભાઈ દેલાડે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ ચાર મહિના પહેલા બજારમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર રૂ.2 નો વધારો થયો હતો અને હવે લાંબી રજૂઆતો બાદ કિલો ફેટ દીઠ રૂ. 50 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી પશુપાલકોને થોડી રાહત મળી છે. પરંતુ બીજી બાજુ, સુમુલ ડેરી દ્વારા પશુ આહાર (પશુદાણ) માં પણ પ્રતિ બેગ રૂ. 165 જેટલો મોટો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે પશુપાલકોની આર્થિક સ્થિતિ 'જૈસે થે' જેવી થઈ ગઈ છે. એક તરફ દૂધના ભાવ વધ્યા છે તો સામે પશુદાણના ભાવ પણ વધતા ખર્ચમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે.
હાલની સ્થિતિ અંગે વાત કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે, 'અલ નીનો' ની અસર, ઘાસચારાની ભારે અછત અને પશુ આહારના વધતા જતા ભાવોને કારણે દૂધ ઉત્પાદનનો ખર્ચ ખૂબ જ વધી ગયો છે. પશુપાલકોને આ વ્યવસાયમાં ટકી રહેવા માટે ઉત્પાદન ખર્ચ સામે વળતર મળવું અનિવાર્ય છે. આથી, પશુપાલકોના હિતમાં અને તેમની માંગ મુજબ કિલો ફેટ દીઠ હજુ પણ વધુ ભાવ વધારો આપવામાં આવે તેવી પ્રબળ માંગ કરવામાં આવી છે.
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