સુરત: વરસાદ ખેંચાતા શેરડીના પાક પર સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતોમાં પણ વધી ચિંતા
સફેદ માખી ટોચનાં પાન પર ઇંડા મૂકી રસ ચૂસે છે, જેનાથી પાન પીળાં પડી કાળી ફૂગ લાગતા સમગ્ર પાક પર અસર થઈ.
Published : June 25, 2026 at 2:00 PM IST
સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ચોમાસાની ઋતુમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. નિયત સમય કરતાં વરસાદ મોડો થવાને લીધે સુરત જિલ્લામાં શેરડીના પાક પર વાઇટ ફ્લાય એટલે કે સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયો છે. આ જીવાતને કારણે ઓલપાડ તાલુકાનાં કુડસદ, સાંધીએર સહિત અનેક ગામોમાં શેરડીનાં પાન સુકાઈને કાળાં પડી ગયેલાં સ્પષ્ટ નજરે આવી રહ્યાં છે, જેનાથી ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે.
આ સફેદ માખી શેરડીના ટોચનાં પાન ઉપર હારબંધ મલાઈ રંગનાં ઈંડા મૂકે છે. થોડા સમય બાદ ઈંડા ભૂખરા રંગનાં થઈ જાય છે અને તેમાંથી નીકળતાં બચ્ચાં કાળા, લંબગોળાકાર અને ફરતે સફેદ મીણની ઝાલરવાળા હોય છે. આ બચ્ચાં પાન પર એક જગ્યાએ ચોંટીને રસ ચૂસવા લાગે છે, જેના કારણે પાન પીળાં પડી જાય છે. જીવાતના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો પદાર્થ ઝરે છે અને એના પર કાળી ફૂગ લાગવાથી આખું પાન કાળું પડી જાય છે. આ સ્થિતિમાં પાકની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે અને ઉત્પાદન ઘટવાનો સીધો ભય ઊભો થાય છે.
હાલ વરસાદ હજુ લંબાય તો રોગનો ફેલાવો વધુ વણસી શકે છે. શેરડીનું ઉત્પાદન ઘટવાથી ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે, અને તેની સીધી અસર વિસ્તારની સુગર મિલો પર પણ પડી શકે છે. ખેડૂતો જણાવે છે કે તેમણે મહેનત કરીને શેરડીની ખેતી કરી હતી, પરંતુ સફેદ માખીના હુમલાએ ઊભા પાકને નષ્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઘણા ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે પાક પર દવાનો છંટકાવ કરવા છતાં સતત વરસાદી વાતાવરણને લીધે જીવાત પર કાબૂ મેળવવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.
વર્તમાન સ્થિતિને જોતા ખેતી નિષ્ણાતો સલાહ આપી રહ્યા છે કે વરસાદ ખેંચાયેલા સમયગાળામાં ખેડૂતોએ પાકનું સતત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને જરૂર પડ્યે કૃષિ વિભાગની માર્ગદર્શિકા મુજબ સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન અપનાવવું જોઈએ. જોકે હાલ તો શેરડીના ખેતરોમાં ફેલાયેલો વાઇટ ફ્લાયનો ઉપદ્રવ અનેક ગામોના ખેડૂતો માટે ગંભીર મુસીબત બની ગયો છે.
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