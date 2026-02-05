ETV Bharat / state

બજેટમાં ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો ના થતા દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા ખેડૂતો નિરાશ, સુગર મિલોની શું છે સ્થિતિ?

ખેડૂતોને આશા હતી કે કેન્દ્ર સરકાર ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો કરશે પરંતુ બજેટમાં કોઇ રાહત ન મળતા ખેડૂતો નિરાશ થયા છે.

બજેટમાં ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો ના થતા દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા ખેડૂતો નિરાશ
બજેટમાં ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો ના થતા દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા ખેડૂતો નિરાશ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: કેન્દ્રીય બજેટ જાહેર થયા બાદ દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોને આશા હતી કે કેન્દ્ર સરકાર ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો કરશે પરંતુ બજેટમાં કોઇ રાહત ન મળતા ખેડૂતો નિરાશ થયા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો માંગ નહીં સંતોષાય તો સુગર મિલોને તાળા મારવાનો વારો આવશે.

બજેટમાં કોઇ જાહેરાત ન થતા શેરડી પકવતા ખેડૂતો નિરાશ

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન શેરડીનો પાક હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. ડાંગર પછી સૌથી વધુ વાવેતર અહીં શેરડીનું થાય છે. ખેડૂતો અને સુગર મિલોને આશા હતી કે આ વખતના બજેટમાં ખાંડના લઘુત્તમ ભાવ જે હાલ 3100 રૂપિયા છે, તે વધારીને 4000 રૂપિયા કરવામાં આવશે. પરંતુ બજેટમાં આવી કોઈ જાહેરાત ન થતાં ખેડૂતોનું સપનું રોળાયું છે.

બજેટમાં ખાંડના લઘુત્તમ વેચાણ ભાવમાં વધારો ના થતા દક્ષિણ ગુજરાતના શેરડી પકવતા ખેડૂતો નિરાશ (ETV Bharat Gujarat)

"શેરડીના ભાવ ટેકાના જે જૂના હતા તે 3100 જ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ખેડૂત પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી અને 100 રૂપિયા પણ વધારવામાં આવ્યા નથી. આગળ વારંવાર ખેડૂત આગેવાન તેમજ સુગર મંડળીઓના વહીવટકર્તા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે 4000 રૂપિયા અથવા તેના કરતા વધારે ભાવ હોય તો જ અમને પોસાય તેમ છે. બજેટમાં ખેડૂતોને કોઇ રાહત મળી હોય તેવું દેખાતુ નથી. આ પરિસ્થિતિ રહી તો ખેડૂતો જીવી શકે તેમ નથી. ખેડૂતો જો ખેતી છોડશે તો સુગર મીલ ફેક્ટરીઓ બંધ થઇ જશે. સરકારને રજૂઆત કરીએ છીએ કે આ ભાવ 4000ની ઉપર કરી આપે તો ખેડૂતને કઇ મળી શકે તેમ છે." ભરત પુરોહિત, ખેડૂત

સમસ્યા માત્ર ખેડૂતોની નથી, પણ સુગર મિલોના અસ્તિત્વની પણ છે. ખાંડની લઘુત્તમ કિંમત 3100 રૂપિયા હોવાથી મિલોને પ્રોડક્શન કોસ્ટ સામે મોટું નુકસાન જઈ રહ્યું છે. બીજી તરફ શેરડીના ટેકાના ભાવો વધતા જાય છે, પણ તૈયાર ખાંડના ભાવ નથી વધતા. આ વિષમતાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતની ધમધમતી સુગર ઈન્ડસ્ટ્રી પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે.

"દક્ષિણ ગુજરાતમાં 30થી 40 ટકા ખેડૂતો શેરડીના પાકની ખેતી કરે છે અને 10થી વધુ સુગર ફેક્ટરી શેરડી પકવતા ખેડૂતોને રોજી રોટી અને સાથે સાથે સંસ્થાઓ ચલાવવામાં મોટો ફાળો છે. છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ડુક્કરના ત્રાસને કારણે વહીવટી ખર્ચ અને ઉત્પાદન ઓછું આવે છે તેને લઇ સુગર ફેક્ટરીના સંચાલકો ખેડૂતોને આપવા જોઇએ તે ભાવમાં દર વર્ષે ઘટાડો થાય છે. 4000 કે 4100 રૂપિયાની માંગણી હતી તે માંગણી બજેટમાં મંજૂર કરવામાં ના આવતા લાખો શેરડી પકવતા ખેડૂતો અવઢવમાં છે." દર્શન નાયક, સાયણ સુગર મિલ ડિરેક્ટર

ખેડૂતો આ બજેટને વિકાસનું બજેટ માનવા તૈયાર નથી, તેમનું માનવું છે કે આ નીતિ ખેડૂતો, યુવાનો અને વંચિત વર્ગોને અન્યાય કરનારી છે. હાલ તો ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક અસરથી ખાંડના લઘુત્તમ ભાવમાં વધારો કરી 4000 રૂપિયા જાહેર કરે, જેથી દક્ષિણ ગુજરાતની સહકારી મંડળીઓ અને ખેડૂતો બંને જીવંત રહી શકે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડી પકવતા ખેડૂતોની હાલત 'સુડી વચ્ચે સોપારી' જેવી થઈ છે. એક તરફ વધતો ઉત્પાદન ખર્ચ અને બીજી તરફ સ્થિર થઈ ગયેલા ખાંડના ભાવ. ખેડૂતો સ્પષ્ટ ચીમકી આપી રહ્યા છે કે જો સરકાર આ માંગ નહીં સ્વીકારે, તો આગામી સમયમાં શેરડીની ખેતી બંધ થશે અને તેની સીધી અસર ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર પડશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SUGARCANE FARMERS
SUGARCANE FARMERS DISAPPOINTED
BUDGET SUGARCANE FARMER
UNION BUDGET AGRICULTURE
SUGARCANE FARMERS DISAPPOINTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.