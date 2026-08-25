ETV Bharat / state

ખાંડ મોંઘી છતાં મીઠાઈની મીઠાશ યથાવત્! અમદાવાદમાં 5% ભાવ વધ્યા, જૂનાગઢમાં ગ્રાહકોને રાહત

રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલા ખાંડ સહિત દૂધ, ઘી, માવા અને ડ્રાયફ્રૂટ્સના ભાવમાં વધારો થયો છે.

ખાંડ મોંઘી છતાં મીઠાઈની મીઠાશ યથાવત્!
ખાંડ મોંઘી છતાં મીઠાઈની મીઠાશ યથાવત્! (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રક્ષાબંધનના તહેવાર પહેલા ખાંડ સહિત દૂધ, ઘી, માવા અને ડ્રાયફ્રૂટ્સના ભાવમાં વધારો થયો છે. સામાન્ય રીતે ખાંડના ભાવ વધે ત્યારે મીઠાઇના ભાવ પણ વધવા જોઇએ, પરંતુ ઘણીવાર એવું બનતું નથી. એક તરફ અમદાવાદમાં મીઠાઈના ભાવમાં સરેરાશ 5 ટકાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ જૂનાગઢમાં એક પેંડા વિક્રેતાએ ભાવ ન વધારીને ગ્રાહકોને રાહત આપી છે.

અમદાવાદમાં મીઠાઇના ભાવમાં સરેરાશ 5%નો વધારો

રક્ષાબંધન એટલે માત્ર રાખડી નહીં, પરંતુ ભાઈના હાથ પર રાખડી બાંધ્યા બાદ મોઢું મીઠું કરાવવાની પણ પરંપરા. આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે અમદાવાદના મીઠાઈ બજારમાં અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. દુકાનોમાં રંગબેરંગી મીઠાઈઓની સાથે આકર્ષક ગિફ્ટ હેમ્પર્સ પણ ગ્રાહકોને લલચાવી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે ₹400થી ₹500ના બજેટમાં પણ ભાઈ માટે મીઠી ભેટ તૈયાર મળી રહી છે.

જોકે, આ મીઠાશ થોડી મોંઘી પડી રહી છે. ખાંડ, દૂધ, ઘી, કાજુ અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ જેવા કાચા માલના ભાવ વધતા મીઠાઈના ભાવમાં સરેરાશ 5 ટકાનો વધારો થયો છે. કેટલાક ગ્રાહકો તો અગાઉની સરખામણીએ 20થી 21 ટકા સુધીનો ભાવવધારો અનુભવતા હોવાનું કહી રહ્યા છે. તેમ છતાં, વર્ષોથી પસંદ કરેલી દુકાન, મનગમતો સ્વાદ અને ગુણવત્તા સામે ભાવવધારો ગ્રાહકોને રોકી શક્યો નથી

જાણીતા કંદોઇના જણાવ્યા અનુસાર, દૂધ, ઘી અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ સહિતના કાચા માલના ભાવ વધ્યા છે, તેના કારણે મીઠાઇના ભાવમાં આશરે 5 ટકાનો વધારો થયો છે.

અમદાવાદમાં મીઠાઇના 5% ભાવ વધ્યા છે
અમદાવાદમાં મીઠાઇના 5% ભાવ વધ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)

મીઠાઈ ખરીદવા આવેલા ગ્રાહક અંજના ઠાકર કહે છે કે, તેઓ વર્ષોથી અહીંથી મીઠાઈ ખરીદે છે. તેમને મોહનથાળ અને ખાજા ખાસ પસંદ છે. ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં સ્વાદ સારો હોવાથી તેઓ દુકાન બદલવા તૈયાર નથી. અન્ય એક ગ્રાહક દિવ્યા જગદીશભાઈ પટેલ વર્ષોથી કાજુ કતરી ખરીદે છે, તેમના મતે અહીં પ્યોર કાજુમાંથી કાજુ કતરી બનાવવામાં આવે છે અને ભેળસેળ ન હોવાથી તેમને આ મીઠાઈ પર વિશ્વાસ છે. ખાંડના ભાવ વધ્યા હોવા છતાં તેમને અહીંના ભાવ હજુ વાજબી લાગે છે.

ભાવના પટેલ માટે પણ મીઠાઈનો સ્વાદ જ સૌથી મોટું કારણ છે. તેઓ તહેવાર ઉપરાંત સામાન્ય દિવસોમાં પણ અહીંથી મીઠાઈ ખરીદે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ વખતે રક્ષાબંધન માટે હેમ્પરમાં અનેક વેરાયટી ઉપલબ્ધ હોવાથી ભાઈ માટે ગિફ્ટ પસંદ કરવી સરળ બની છે.

એક ગ્રાહકને તો 20-21% સુધીનો વધારો લાગ્યો

ગ્રાહક પ્રફુલભાઈ ભાવસારે જણાવ્યું કે અગાઉની સરખામણીએ આ વખતે મીઠાઈના ભાવમાં આશરે 20થી 21 ટકા સુધીનો વધારો અનુભવાય છે. કાજુ, દૂધ, માવો અને ઘી સહિતના રૉ-મટિરિયલના ભાવ વધવાથી તેની સીધી અસર મીઠાઈ પર પડી હોવાનું તેમનું માનવું છે.

જૂનાગઢમાં મીઠાઇ વિક્રેતાએ રક્ષાબંધનની આપી ભેટ, કોઇ ભાવ ના વધાર્યો

સતત વધી રહેલા ખાંડના ભાવ ને પગલે જૂનાગઢના મીઠાઈ વિક્રેતાએ રક્ષાબંધનને લઈને પેંડાના ભાવમાં કોઇ વધારો ના કરતા બહેનો પણ ખુશ થઇ છે. જૂનાગઢના પેંડા બનાવતા સ્થાનિક મીઠાઈના વિક્રેતાએ પેંડાના ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ વધારો ન કરીને રક્ષાબંધન અને સાતમ આઠમના તહેવારમાં ખાંડના ભાવ વધારાની જે કડવાશ ભળી રહી હતી તેને ઓછી કરવામાં સરાહનીય પગલું ભર્યું છે.

ખાંડ મોંઘી છતાં મીઠાઈની મીઠાશ યથાવત્! (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ મીઠાઈ બજારમાં 600થી 700 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પેંડા વહેંચાઈ રહ્યા છે જેની સામે સ્થાનિક વિજયભાઈ નામના વેપારી પોતાના છ મહિના પહેલાના 480 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના બજાર ભાવથી પેંડાનું વેચાણ કરી રહ્યા છે.

ગ્રાહકોએ વ્યક્ત કરી ખુશી

રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવી રહ્યો છે આવા સમયે પેંડાએ સૌથી વધુ ખવાતી અને વેચાતી મીઠાઇ છે. દૂધમાંથી બનાવેલા લાઇવ થાબડી પેંડા ખરીદવા માટે આવેલા દેવીબેન મોકરીયાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, આજે મીઠાઇની દુકાનોમાં સામાન્ય મીઠાઇ 500થી 700 રૂપિયા કિલોના ભાવ પર મળી રહી છે જેમાં ગુણવત્તાને લઇને પણ અનેક સવાલો ઊભા થાય છે. આવી સ્થિતિમાં નજરની સામે દૂધમાંથી બનતા લાઇવ પેંડા ગુણવત્તા અને ભાવની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સારા હોવાથી તેઓ પેંડા ખરીદવા માટે આવ્યા છે.

અન્ય એક ગ્રાહક ધીરૂભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 50 વર્ષથી પોતાના ઘરે દૂધમાંથી લાઇવ થાબડી પેંડા બનાવીને મીઠાઇનો વેપાર કરતા વિજયભાઇને ત્યાંથી તેઓ ઘણા વર્ષોથી પેંડા ખરીદી રહ્યા છે. નજર સામે બનતા હોવાને કારણે તેમાં કોઇપણ પ્રકારની ભેળસેળ હોય તેવું ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SUGAR EXPENSIVE
SWEETS PRICE
AHMEDABAD AND JUNAGADH PRICE
RAKSHA BANDHAN SWEET PRICE
SUGAR EXPENSIVE SWEETS PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.