રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો, અફવા પર ધ્યાન ના આપો; ગભરાવવાની જરૂર નથી- સરકારની સ્પષ્ટતા

રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કોઇ અછત નથી અને પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 1:18 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં પેટ્રોલ પંપ પર લાગી રહેલી લાઇનો અને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ વચ્ચે રાજ્ય સરકારે ફરી એકવાર સ્પષ્ટતા કરી છે કે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કોઇ અછત નથી અને પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે.

રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, હાલ રાજ્યમાં ઇંધણનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને ઓઇલ કંપનીઓ દ્વારા નિયમિત સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોઇ પણ શહેર કે જિલ્લામાં સપ્લાયમાં ખલેલ નથી, તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કેટલાક વિસ્તારોમાં અફવાઓના કારણે લોકો એકસાથે પેટ્રોલ ભરાવવા દોડ્યા, જેના કારણે પંપ પર લાઈનો જોવા મળી પરંતુ આ પરિસ્થિતિ વાસ્તવિક અછતના કારણે નહીં પરંતુ ગભરાટના કારણે ઊભી થઈ છે.

ગઈકાલે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ લોકોને સંબોધન કરીને સ્પષ્ટ અપીલ કરી હતી કે અફવાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ અને બિનજરૂરી રીતે પેટ્રોલનો સંગ્રહ ન કરવો. આવી પ્રવૃત્તિઓથી જ કૃત્રિમ તંગી ઊભી થાય છે અને સામાન્ય નાગરિકોને મુશ્કેલી પડે છે. રાજ્યમાં દરરોજ પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની સપ્લાય થઈ રહી છે અને રિફાઈનરી તથા ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પણ કોઇ અડચણ નથી, જેના કારણે સપ્લાય ચેઇન સંપૂર્ણપણે મજબૂત છે.

સરકારે ચેતવણી પણ આપી છે કે ગેરમાર્ગે દોરતી અફવાઓ ફેલાવનારાઓ સામે કાયદેસર પગલાં લેવામાં આવશે. સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી ફેલાવવી એ ગંભીર બાબત છે અને તેનાથી કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ બગડી શકે છે.અંતમાં, નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ શાંતિ જાળવે. સરકારએ ખાતરી આપી છે કે રાજ્યમાં ઇંધણ પુરવઠા અંગે કોઇપણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ કોઇપણ પ્રકારની અફવાઓથી દોરવાયા વિના કે ગભરાટમાં આવ્યા વગર શાંતિ જાળવવા માટેની નમ્ર અપીલ કરી છે, તેમજ ઇંધણ પુરવઠો પુરતો હોવાથી બિનજરૂરી લાઇનો ન લગાવવા માટે જનતાને અનુરોધ કર્યો છે.

