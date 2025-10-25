ETV Bharat / state

સુરતમાં અચાનક હવામાનનો મિજાજ બદલાયો: વેસુમાં ધોધમાર કમોસમી વરસાદથી ઠંડક, ખેડૂતોમાં ચિંતા

હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં બપોર બાદ કમોસમી વરસાદનું જોરદાર ઝાપટું વરસ્યું હતું, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા.

Published : October 25, 2025 at 4:45 PM IST

સુરત: લાંબા સમયથી ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટથી પરેશાન સુરતવાસીઓને શનિવારે હવામાનના અચાનક બદલાયેલા મિજાજે રાહત આપી હતી. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં બપોર બાદ કમોસમી વરસાદનું જોરદાર ઝાપટું વરસ્યું હતું, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા.

ગરમીથી મળી તાત્કાલિક રાહત

છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સુરતમાં ભારે ગરમી અને બફારો નોંધાઈ રહ્યો હતો, જેનાથી શહેરીજનો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા હતા. આવા સમયે, અચાનક વરસેલા આ વરસાદથી વાતાવરણમાં તાત્કાલિક ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને લોકોને ગરમી તથા બફારાથી મોટી રાહત અનુભવાઈ હતી. વરસાદના કારણે સુરતનું વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું હતું.

ખેડૂતોમાં ચિંતાના વાદળો

જોકે, આ કમોસમી વરસાદે શહેરીજનોને ભલે ઠંડક આપી હોય, પરંતુ ખેતી ક્ષેત્ર માટે આ વરસાદ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ખાસ કરીને જે ખેડૂતોએ શિયાળુ પાકોની તૈયારી કરી દીધી છે અથવા જે પાક તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે, તેમને આ અણધાર્યા વરસાદથી ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

હવામાન વિભાગે રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ હજુ કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહેવાની આગાહી કરી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં નુકસાનનો ડર વધુ ઘેરો બન્યો છે.

