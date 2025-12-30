આદરજ મોટી અને વિજાપુર રેલવે લાઈન બ્રોડ ગેજમાં રૂપાંતરીત થઈ, 120 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે દોડી ટ્રેન
30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ આદરજ મોટી–વિજાપુર સેકસનમાં નવી પરિવર્તિત બ્રોડ ગેજ રેલવે લાઇન પર 120 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે સ્પીડ ટ્રાયલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી.
Published : December 30, 2025 at 8:02 PM IST
અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળના આદરજ મોટી–વિજાપુર રેલખંડ (39.75 કિમી)નું ગેજ પરિવર્તન કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ આદરજ મોટી–વિજાપુર સેકસનમાં નવી પરિવર્તિત બ્રોડ ગેજ રેલવે લાઇન પર 120 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે સ્પીડ ટ્રાયલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી. આ દરમિયાન આશરે 40 કિમીનું અંતર માત્ર 20 મિનિટમાં કાપવામાં આવ્યું.
આ નિરીક્ષણ ટીમમાં રેલ સુરક્ષા આયુક્ત (CRS) ઈ. શ્રીનિવાસ, (પશ્ચિમ સર્કલ), અમદાવાદ મંડળના રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશ,પ્રદીપ ગુપ્તા, મુખ્ય પ્રશાસનિક અધિકારી (નિર્માણ), મુખ્ય ટ્રેક એંજિનિયર,મુખ્ય પરિચાલન પ્રબંધક (જી) તેમજ નિર્માણ અને ઓપન લાઇન વિભાગોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. રેલ સુરક્ષા આયુક્ત (CRS) દ્વારા આ પરિવર્તિત બ્રોડ ગેજ રેલ લાઇનને યાત્રી પરિવહન માટે શરૂ કરતાં પહેલાં ટ્રેકની ગુણવત્તા, સિગ્નલિંગ, બ્રિજ, ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રિક (OHE) સિસ્ટમ, સુરક્ષા ધોરણો અને ટ્રેનની મહત્તમ સુરક્ષિત ઝડપની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી. તેમાં ટ્રેક ફિટિંગ, બેલાસ્ટ, સિગ્નલિંગ ઇન્ટરલોકિંગ, OHEની ઊંચાઈ તથા અન્ય તમામ સુરક્ષા સંબંધિત પાસાઓની ખાતરી કરવામાં આવી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 39.75 કિલોમીટરની આ રેલવે લાઈનમાં 1 મેજર બ્રિજ, 44 માઇનર બ્રિજ અને 35 રોડ અન્ડર બ્રિજ (RUB)નું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે તથા આ રેલવે લાઈનમાં આદરજ મોટી ,રાંધેજા, ઉનાવા–વાસણ, મકાખડ, લોદરા અને વિજાપુર જેવા સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે.
આદરજ મોટી હાલમાં એક અસ્તિત્વમાં રહેલું દ્વિ-ગેજ જંક્શન સ્ટેશન છે, જ્યાંથી આદરજ મોટી–ગાંધીનગર–અમદાવાદ (બ્રોડ ગેજ) તથા આદરજ મોટી–કડી–કટોસણ (બ્રોડ ગેજ) રેલવે લાઇનો જોડાયેલી છે. ગેજ પરિવર્તન પહેલાં આદરજ મોટી–વિજાપુર એક અલગ મીટર ગેજ રેલવે લાઈન હતી, જે હવે બ્રોડ ગેજમાં રૂપાંતરિત થઈ એકીકૃત રેલ નેટવર્કનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયો છે.
આ ગેજ પરિવર્તન પ્રોજેક્ટથી આદરજ મોટી–વિજાપુર વચ્ચે એકીકૃત બ્રોડ ગેજ રેલ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ થશે, તેનાથી આ પંથકના લોકોને રોજગારના નવા અવસરો સર્જાશે, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક વિકાસને ગતિ મળશે તથા પર્યાવરણ-અનુકૂળ, સતત અને ઝડપી રેલ કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત થશે. વધુ સારી પરિવહન સુવિધાથી દૈનિક મુસાફરો, પ્રવાસીઓ અને વ્યાપારિક પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન મળશે, જેના પરિણામે પ્રાદેશિક આર્થિક એકીકરણ મજબૂત બનશે.