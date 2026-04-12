ઉના: કૂવામાં ખાબકેલા સિંહનું સફળ રેસક્યૂ, એક કલાકની મહામહેનતે વન વિભાગે સલામત બહાર કાઢ્યો

ઉના તાલુકાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર નવાબંદરના પીલુડીમાં નર સિંહ અકસ્માતે કૂવામાં ખાબકતા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સફળ રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 4:18 PM IST

Updated : April 12, 2026 at 4:32 PM IST

ઉના: ઉના તાલુકાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર નવાબંદરના પીલુડીમાં નર સિંહ અકસ્માતે કૂવામાં ખાબકતા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સફળ રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સિંહ અચાનક કૂવામાં ખાબકતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન સિંહ મોત સામે સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો હતો.

ઉનાના નવાબંદરના પીલુડીમાં સિંહ કૂવામાં ખાબક્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ જસાધાર વન વિભાગ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું હતું.RFO કુલદીપ ચૌહાણના માર્ગદર્શન હેઠળ ફોરેસ્ટર જીતેન્દ્ર બાંભણીયા અને હરદીપભાઇ સહિતની રેસક્યૂ ટીમ ઝડપથી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી. કૂવામાં નજર કરતાં જ સિંહની ગર્જના ગુંજી ઉઠી હતી. સિંહ પાણીના સ્તરથી અંદાજે 10થી 15 ફૂટ ઉપરના ભાગે ટેકો લઇને બેઠેલો હતો જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ જોખમી બની હતી.

આ દરમિયાન બનાવની જાણ થતા જ મોટી સંખ્યામાં આસપાસના લોકો કૂવામાં ખાબકેલા સિંહને જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. ભીડને નિયંત્રીત કરવા અને કોઇ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે વન વિભાગની ટીમે પોલીસની મદદ લીધી હતી. લોકોની સુરક્ષા સાથે સાથે સિંહને સલામત રીતે બહાર કાઢવાનો મોટો પડકાર ટીમ સામે હતો.

વન વિભાગની ટીમે કૂવામાં મજબૂત દોરડું ઉતારી સિંહને બહાર લાવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. જોકે, સિંહ વારંવાર પોતાના દાંત વડે દોરડાંને કાપી નાખતો હતો. આ કારણે રેસક્યૂ ઓપરેશન વધુ મુશ્કેલ બની ગયું હતું. લગભગ 30 મિનિટ સુધી વન વિભાગની ટીમ અને સિંહ વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલ્યો હતો.

લગભગ એક કલાકના અંતે અથાગ પ્રયત્નો બાદ સિંહને દોરડાના ગાળિયામાં સફળતાપૂર્વક ફસાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને કૂવાના કાંઠે પાંજરૂં ગોઠવવામાં આવ્યું હતું અને સિંહને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.

સિંહને તે બાદ જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. વન વિભાગની સમયસૂચકતા અને બહાદુરીના કારણે આ જોખમી રેસક્યૂ ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક થયું હતું.

