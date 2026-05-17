રાજુલા રેન્જમાં કુવામાં ખાબકેલા સિંહનું સફળ રેસ્કયૂ, વન વિભાગની સતર્કતાથી સાવજનો જીવ બચ્યો

રાજુલા રેન્જ હેઠળ આવતા ખારી ગામ નજીક આવેલા ખુલ્લા કુવામાં અંદાજે બે વર્ષનો સિંહ ખાબકતા ભારે અફડાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

Published : May 17, 2026 at 10:10 AM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં ફરી એકવાર સાવજ કૂવામાં ખાબકવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. રાજુલા રેન્જ હેઠળ આવતા ખારી ગામ નજીક આવેલા ખુલ્લા કુવામાં અંદાજે બે વર્ષનો સિંહ ખાબકતા ભારે અફડાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ રાજુલા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કલાકોની જહેમત બાદ સિંહને સુરક્ષિત રીતે જીવિત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.

40 ફૂટ ઊંડા કુવામાં ખાબકેલા સિંહનું સફળ રેસ્કયૂ

મળતી માહિતી મુજબ ખારી ગામ વિસ્તારમાં આવેલા અંદાજે 40 ફૂટ ઊંડા ખુલ્લા કુવામાં સિંહ અચાનક ખાબકી ગયો હતો. સિંહની ગર્જનાના અવાજો સાંભળી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. ગ્રામજનોએ તરત જ વન વિભાગને જાણ કરતા રાજુલા રેન્જની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.

વન વિભાગ દ્વારા ખાસ સાધનો અને દોરડાઓની મદદથી સિંહને બહાર કાઢવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભારે જહેમત બાદ આખરે સિંહને સુરક્ષિત રીતે કુવામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. રેસ્ક્યુ બાદ સિંહને પ્રાથમિક સારવાર અને આરોગ્ય ચકાસણી માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

આ સમગ્ર મામલે રાજુલા રેન્જના આર.એફ.ઓ. ડી કે મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, “અમારી ટીમને મેસેજ મળતા જ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. અંદાજે 40 ફૂટ ઊંડા કુવામાંથી બે વર્ષના સિંહને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે. હાલ સિંહને બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ચકાસણી માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ તેને ફરી જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવામાં આવશે.”

વન વિભાગની ઝડપી કામગીરી અને સતર્કતાના કારણે ગુજરાતની શાન ગણાતા સાવજનો જીવ બચી જતા સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. ખુલ્લા કુવાઓને કારણે વારંવાર વન્યપ્રાણીઓ અકસ્માતનો ભોગ બનતા હોવાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે આવા કુવાઓને સુરક્ષિત બનાવવા સ્થાનિકો દ્વારા પણ માંગ ઉઠી છે.

