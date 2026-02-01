વઢવાણમાં ઇઝરાયેલી પદ્ધતિથી અંજીરનું સફળ વાવેતર; રોજના 200 કિલો અંજીર પાકે છે; 600 રૂપિયા કિલોનું વેચાણ
સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી બાગાયત અને ઇઝરાયેલ પદ્ધતિથી ખેતી તરફ વળ્યાં
Published : February 1, 2026 at 4:56 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી બાગાયત અને ઇઝરાયેલ પદ્ધતિથી ખેતી તરફ વળ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના કટુડાના પ્રગતિશીલ ખેડૂત અંજીરની ખેતી તરફ વળ્યા છે. અંજીરની ખેતીથી ખેડૂત રોજના 200 કિલો અંજીર પાકે છે અને 600 રૂપિયા કિલોએ વેચાય છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં કપાસ ઉત્પાદન માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પ્રખ્યાત છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કપાસની ડિમાન્ડ સમગ્ર રાજ્યમાં વધારે રહેતી હોય છે પરંતુ હવે સુરેન્દ્રનગરમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફાર આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી હવે બાગાયત અને ઇઝરાયેલ પદ્ધતિની ખેતી તરફ વળ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરની જમીનમાં ખારાશ અને સારનું પ્રમાણ વધારે છે. મુખ્યત્વે કાળી જમીન અને લાલ રેતાળ જમીન વધારે છે જેને લઇને એક સમયે કપાસ-જીરૂ જેવા પરંપરાગત ખેતી ઉપર સુરેન્દ્રનગરનો ખેડૂત નપતો હતો પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં જે ફેરફાર થયા છે જેને લઇને ખેતીની પેટર્ન પણ બદલાઇ છે.
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકામાં ઇઝરાયેલ પદ્ધતિથી અંજીરની ખેતી શરૂ કરવામાં આવી છે. અંજીરની ખેતી દ્વારા ખેડૂતો સારી એવી કમાણી પણ કરી રહ્યા છે. વઢવાણના બાકરથળી તેમજ સુરેન્દ્રનગરના લટુડા સહિતના ગામોના ખેડૂતો અભ્યાસ કરી ઇઝરાયેલ પદ્ધતિથી ખેતી કરી રહ્યા છે.
વઢવાણ તાલુકાના કટુડા ગામની જમીન ક્ષારવાળી જમીન ગણવામાં આવે છે ત્યારે આ જમીન ઉપર દર વર્ષે ખેડૂતો દ્વારા કપાસ, જીરૂ, વરિયાળી, ચણા જેવા અલગ અલગ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવતું હતું. હવે વઢવાણ તાલુકાના કટુડા ગામના મિલન રાવલ નામના ખેડૂત દ્વારા 30 વીઘાના ખેતરમાં 1.50 કરોડનો ખર્ચ કરી ઇઝરાયેલ પદ્ધતિથી અંજીરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. અંજીરની ખેતીને વાતાવરણ અનુકૂળ આવે તે માટે ડ્રોમ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. બે વર્ષ પછી હવે તેનું ઉત્પાદન પણ શરૂ થઇ ચુક્યુ છે. દૈનિક 200 કિલો જેટલા અંજીર પાકી રહ્યા છે. અંજીરનો ભાવ બજારમાં 600 રૂપિયાનો મળી રહ્યો છે. ઇઝરાયેલી કૃષિને લગતી માહિતી આપનાર ગાઇડને બોલાવી તેને પરમેનન્ટ કામે રાખવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારની ખેડૂતો દ્વારા ખેતી કરવામાં આવી છે જેમાં સફળતા પણ મળી રહી છે.
આ ઉપરાંત ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે જેમાં દાડમ,સરગવો,લીંબુ-ચીકુ જેવા પાકનું વાવેતર પણ થઇ રહ્યું છે. ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી દ્વારા સદ્ધર થયા છે અને લાખોની કમાણી કરી રહ્યા છે.
