25 વર્ષની ઘોડી સગર્ભા બન્યાનો ગુજરાતનો સફળ કિસ્સો, પશુ તબીબ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રમાં મોટી સફળતા
12 વર્ષ પછી મોટા ભાગના માદા પ્રાણીઓ ગરમીમાં આવતા નથી જેથી પણ ગર્ભ ધારણ ની શક્યતાઓ ખૂબ ઘટી જાય છે.
Published : October 16, 2026 at 7:34 PM IST
જૂનાગઢ: કામધેનુ યુનિવર્સીટીમાં પશુ તબીબી વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે સૌથી મોટી સફળતાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે કાઠીયાવાડી નસલ ની માકડી નામની ઘોડી 25 વર્ષ બાદ ફરી એક વખત સગર્ભા બની છે સામાન્ય રીતે માદા પ્રાણી પાંચ થી બાર વર્ષમાં સૌથી સારો પ્રજનન કાળ ધરાવતા હોય છે ત્યાર પછી કુદરતી રીતે અશ્વની મોટા ભાગની જાતો મોનોપોઝ એટલે કે ગર્ભ ધારણ કરવાની સ્થિતિમાં હોતા નથી પરંતુ કામધેનુ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો અને તબીબો ની મહેનતને કારણે 25 વર્ષ વટાવી ચૂકેલી કાઠીયાવાડી ઘોડીને ફરી એક વખત ગર્ભ ધારણ કરાવવામાં સફળતા મળી છે જુઓ કામધેનુ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકોની સફળતાનો એક્સક્લુઝિવ અહેવાલ...
25 વર્ષ કરતાં મોટી ઘોડી બની સગર્ભા
કામધેનુ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો અને તબીબોને પશુ તબીબ ક્ષેત્રમાં પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ સૌથી મોટી સફળતા મળી છે જૂનાગઢ માં રહેતા રાજુ રાડા નામના અશ્વ પ્રેમી પાસે કાઠીયાવાડી માંકડી નામની એક ઘોળી છે જે જીવન ના 25 વર્ષ કરતાં વધારે સમય વિતાવી ચૂકી છે ત્યારે પશુ તબીબી વિજ્ઞાન ક્ષેત્રમાં સૌથી આશ્ચર્યજનક અને જેને મોટી સફળતા માની શકાય તે પ્રમાણે 25 વર્ષ બાદ આ ઘોડી સગર્ભા થઈ છે મોટાભાગની અશ્વની પ્રજાતિઓમાં 05 થી 12 વર્ષના સમયગાળાને માદા પ્રાણીઓ માટે પ્રજનન નો સૌથી સારો સમયગાળો માનવામાં આવે છે ત્યાર પછી માદા પ્રાણી ધીમે ધીમે પ્રજનનની ક્ષમતા ઓછી થઈ જાય છે જેને કારણે 12 વર્ષ બાદ બચ્ચાનો જન્મ થયો ખૂબ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે.
તબીબી સારવાર બાદ ઘોડી બની સગર્ભા
સામાન્ય રીતે કોઈપણ ઘોડા પ્રજાતિના માદા પ્રાણીઓ 12 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 15 વર્ષ પછીની સ્થિતિમાં આવી જતા હોય છે જેને કારણે મોટા ભાગના ઘોડા ની પ્રજાતિઓમાં માદા પ્રાણી ગર્ભ ધારણ કરતા નથી આ જ પ્રકારની સ્થિતિ કાઠીયાવાડી માંકડી ઘોડી માં પણ જોવા મળી આ ઘોડીના ગર્ભાશયમાં 2.5 થી 3 cm ની એન્ડોમેટેરીયલ સીસ્ટ એટલે કે રસોળીઓ જોવા મળી જે મોનોપોઝ ની સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી કેટલાક માદા પ્રાણીના ગર્ભાશયમાં જોવા મળતી હોય છે જેને કારણે કોઈ પણ ઘોડી ગર્ભ ધારણ કરવામાં અસફળ રહેતી હોય છે બીજી ભાષામાં કહીએ તો 12 વર્ષ પછી મોટા ભાગના માદા પ્રાણીઓ ગરમીમાં આવતા નથી જેથી પણ ગર્ભ ધારણ ની શક્યતાઓ ખૂબ ઘટી જાય છે. તબીબો પહેલા ગર્ભાશયમાં રહેલી રસોળી નો ઈલાજ કર્યો ત્યાર પછી દવાઓ મારફતે ઘોડીને ફરીથી ગરમીમાં લાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને બે મહિના ની સફળતા બાદ આજે ઘોડી અઢી મહિના ના ગર્ભ સાથે ખૂબ જ તંદુરસ્ત જોવા મળી છે જે પશુ તબીબ વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર અને કામધેનુ યુનિવર્સિટી માટે પણ ખૂબ જ નોંધનીય બાબત ગણવામાં આવી રહી છે આ પ્રકારનો પ્રતિભાવ કામધેનુ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડો એમ.ડી ઓડેદરા એ ઇ ટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં આપ્યો હતો.
કાઠીયાવાડી ઘોડી ના ગર્ભ ધારણ કરવાનો સમય અને ગર્ભ
કાઠીયાવાડી ઘોડી નો પ્રજનન વયની શરૂઆત સામાન્ય રીતે ચારથી પાંચ વર્ષની ઉંમરે થતી હોય છે જેને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી છે ગર્ભ ધારણ કરવાની ક્ષમતાઓ ઘોડીની ઉંમર સાથે લગભગ 12 થી 15 વર્ષ સુધી તે સ્વાસ્થ્ય બચ્ચાને જન્મ આપી શકે છે પરંતુ જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ ગર્ભ ધારણ કરવાની સંભાવનાઓ ઘટતી જાય છે ત્યારે કાઠીયાવાડી અશ્વ માં ગર્ભધારણ નો સમય અંદાજિત 11 મહિના એટલે કે 320 થી 350 દિવસનો જોવા મળતો હોય છે કાઠીયાવાડી ઘોડી માં પાંચ થી બાર વર્ષ સુધી તમામ પ્રકારના ગર્ભ ધારણ કરવાના હોર્મોન ખૂબ જ તંદુરસ્ત અને ઉત્તમ હોય છે પરંતુ બાર વર્ષ પછી માદા પ્રાણીના શરીરમાં કેટલાક ફેરફારો થાય છે જેને કારણે ગર્ભ ધારણ ની શક્યતાઓ ખૂબ ઘટે છે જેથી બાર વર્ષ થી મોટી કાઠીયાવાડી ઘોડી ગર્ભવતી બની શકતી નથી 20 વર્ષ પછી ઘોડી સંપૂર્ણ પણે ગર્ભ ધારણ કરવાનું બંધ કરી આપે છે જેને ઘોડીની વૃદ્ધાવસ્થા સાથે પણ જોડીને જોવામાં આવે છે જો આ સમયે કોઈ ઘોડી ગર્ભવતી બને તો તેના સ્વાસ્થ્ય માટે મરણતોલ જોખમ પણ ઊભું થઈ શકે છે આ તમામ તબીબી હકીકતો ની વચ્ચે 25 વર્ષ કરતા પણ મોટી કાઠીયાવાડી અશ્વ ની માંકડી ઘોડી આજે અઢી મહિના ની ગર્ભવતી બની છે જે પશુ તબીબી વિજ્ઞાન અને કામધેનુ યુનિવર્સિટી માટે પણ સફળતા માનવામાં આવે છે.
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