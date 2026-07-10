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રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલક દિવસ: માત્ર 8 ધોરણ પાસ આ મત્સ્યપાલકનું વાર્ષિંક ટર્નઓવર લાખોમાં, 10 લોકોને આપે છે રોજગાર

પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના હેઠળ મત્સ્ય બીજ હેચરી સ્થાપી ધ્રાંગધ્રાના ખેડૂત ઈમરાનભાઈ માત્ર ધોરણ 8ના અભ્યાસ સાથે 20 લાખથી વધુનું વાર્ષિક ટર્નઓવર કરી રહ્યા છે.

ગુજરાતના મત્સ્ય ઉદ્યોગકારની સફળતાની એક પ્રેરણાદાયી કહાની
ગુજરાતના મત્સ્ય ઉદ્યોગકારની સફળતાની એક પ્રેરણાદાયી કહાની (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 9:20 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : આજે 10 જુલાઈ, રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલક દિવસ નિમિત્તે ગુજરાતના મત્સ્ય ઉદ્યોગની સફળતાની એક પ્રેરણાદાયી કહાની સામે આવી છે. 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયાકિનારો ધરાવતું ગુજરાત દેશના કુલ દરિયાઈ ઉત્પાદનમાં 20 ટકા ફાળો આપતું અગ્રણી રાજ્ય છે. બ્લુ ઈકોનોમીને વેગ આપવા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના પરિણામે પરંપરાગત મત્સ્યપાલકો આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અપનાવી આર્થિક રીતે સદ્ધર બની રહ્યા છે. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના અંતર્ગત મત્સ્ય બીજ હેચરી સ્થાપીને ધ્રાંગધ્રાના ખેડૂત ઈમરાનભાઈએ માત્ર આત્મનિર્ભરતા જ નહીં, 10થી વધુ લોકોને રોજગારી પણ આપી છે.

માત્ર ધોરણ 8 સુધીનો અભ્યાસ કરનાર ઈમરાનભાઈ આજે વાર્ષિક 20 લાખથી વધુનું ટર્નઓવર કરી રહ્યા છે અને પોતાના ફાર્મ પર 10થી વધુ લોકોને રોજગારી આપી આત્મનિર્ભર બન્યા છે. સુરેન્દ્રનગર મદદનીશ મત્સ્ય કચેરી દ્વારા તેમને આ યોજનાની જાણકારી મળી હતી. માછલી ઉછેર પ્રત્યેના રસ અને સરકારની ઉકાઈ ફિશ ફાર્મ ખાતે મળેલી તાલીમે તેમની જિંદગી બદલી નાખી.

મત્સ્ય ઉદ્યોગની સફળતાની એક પ્રેરણાદાયી કહાની (Etv Bharat Gujarat)

પોતાની 5 વીઘા જમીન અને ભાડાપટ્ટે લીધેલી 8 વીઘા જમીનમાં ધ્રાંગધ્રાના રાજપર ગામે તેમણે હેચરી બનાવી છે. આ યોજના અંતર્ગત તેમને ભારત સરકાર તરફથી 6 લાખ રૂપિયા અને રાજ્ય સરકાર તરફથી 4 લાખ રૂપિયાની સહાય મળી છે.

ઈમરાનભાઈ કહે છે કે, “આ સહાય યોજનાએ મારું આત્મનિર્ભર બનવાનું સપનું ખરા અર્થમાં સાકાર કર્યું છે. આજે હું ખર્ચ કાઢીને વાર્ષિક 15 લાખથી વધુનો નફો કરી રહ્યો છું.”

હેચરી સંચાલનની પદ્ધતિ વિશે વાત કરતાં ઈમરાનભાઈ જણાવે છે કે, સૌપ્રથમ બ્રિડિંગ પૂલને જંતુમુક્ત કરી પાણીથી સારી રીતે ધોવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નિકાસદ્વાર બંધ કરી પૂલમાં પાણી ભરાય છે. બહારથી ઈંડા આપી શકે તેવી નર અને માદા માછલીઓની ચકાસણી કરી પસંદગી કર્યા બાદ તેમને બ્રિડિંગ પૂલમાં મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં અનુકૂલન માટે ફુવારા રાખવામાં આવે છે. એક-બે કલાકના અનુકૂલન બાદ માછલીને યોગ્ય માત્રામાં હોર્મોનનું ઇન્જેક્શન આપી ફુવારા ચાલુ કરી કૃત્રિમ વરસાદ કરવામાં આવે છે.

આજે 10 જુલાઈ, રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલક દિવસ (Etv Bharat Gujarat)

ઇન્જેક્શનના ચાર-પાંચ કલાક પછી પૂલમાં પાણીનો પ્રવાહ અને નિકાસદ્વાર ખોલવામાં આવે છે. માછલીઓ ઈંડા આપી દે પછી તેમને સ્પોન એકત્રીકરણ ટાંકીમાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઈંડામાંથી બચ્ચા બનાવવા હેચિંગ ટાંકીમાં મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં ઈંડા પાણીમાં તરતા રહે એ રીતે પાણીનો પ્રવાહ જાળવવામાં આવે છે. 72 કલાકના હેચિંગ બાદ ઈંડામાંથી બચ્ચા બહાર આવે છે અને તેમને રેરિંગ પોન્ડમાં મૂકવામાં આવે છે. દરેક ટાંકીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.

ઈમરાનભાઈના હેચરી ફાર્મમાંથી તૈયાર થયેલી માછલીઓ સમગ્ર જિલ્લામાં વેચાણ માટે મોકલવામાં આવે છે. અહીં કટલા, રોહુ, મ્રિગલ, સિલ્વર કાર્પ, ગ્રાસ કાર્પ, કોમન કાર્પ અને પાબદા જેવી વિવિધ જાતની માછલીઓનું બ્રિડિંગ કરવામાં આવે છે.

માછલીઓના પ્રજનન અને ઈંડા સેવનનું કાર્ય પરંપરાગત રીતે બંધો અને હાપાથી શરૂ કરીને આજે ગોળાકાર હેચરીમાં કરવામાં આવે છે. એક વખત સ્થાપિત કર્યા બાદ હેચરી અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતરિત કરવી શક્ય નથી. આજે મત્સ્ય ખેડૂતો તળાવ પર જ બીજ ઉત્પાદન કરી દેશની નીલી ક્રાંતિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. હેચરી તંત્ર મુખ્યત્વે ચાર ભાગોમાં વિભાજિત છે: પ્રજનન સ્પોનિંગ ટાંકી, હેચિંગ સંવર્ધન ટાંકી, સ્પોન એકત્રીકરણ ટાંકી અને ઓવરહેડ ટાંકી.

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TAGGED:

PM MATSYA SAMPADA YOJANA
FISH HATCHERY
IMRANBHAI DHRANGADHRA
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