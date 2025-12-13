ધોરાજી કોર્ટમાં નેશનલ લોક અદાલતની ઐતિહાસિક સફળતા: ₹1.48 કરોડનું વળતર ચૂકવાયું, 296 કેસનો નિકાલ
ધોરાજી લોક અદાલતમાં વાહન અકસ્માતના કુલ ચાર કેસોમાં સમાધાન થતા, ગો ડિજિટ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફથી કુલ ₹1,48,40,000 જેટલું માતબર વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે.
રાજકોટ: રાજકોટના ધોરાજી કોર્ટમાં વર્ષની છેલ્લી લોક અદાલત યોજાઈ હતી જેમાં એક સાથે અનેક કેસોના નિકાલ અને સહાય સહિતની કામગીરીઓ પુર્ણ કરવામાં આવતા ઐતિહાસિક સફળતા મળી છે.
ધોરાજી કોર્ટમાં વર્ષની છેલ્લી લોક અદાલત યોજાઈ હતી, જેમાં ઝડપી અને સમાધાનકારી ન્યાયના ઉદ્દેશ્ય સાથે યોજાયેલી નેશનલ લોક અદાલતે ધોરાજી કોર્ટમાં નોંધપાત્ર સફળતા હાંસલ કરી છે. એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ એ. એમ. શેખના સકારાત્મક અભિગમ અને સંબંધિત પક્ષોના સહકારથી કુલ 296 કેસોનો નિકાલ લાવવામાં આવ્યો, જેમાં ખાસ કરીને મોટર અકસ્માત અને ચેક રિટર્નના કેસોમાં મોટો ફાયદો થયો છે.
મોટર અકસ્માત ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલમાં રેકોર્ડબ્રેક વળતર થયું છે જેમાં આ લોક અદાલતનું સૌથી મોટું આકર્ષણ મોટર અકસ્માત ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલ (MACT) ના કેસોમાં જોવા મળ્યું. ધોરાજી MACT સમક્ષ તા. 2/7/2025 ના રોજ થયેલા એક ગંભીર અકસ્માતના ત્રણ સંલગ્ન કેસો (53-2025, 54-2025, 55-2025)માં માત્ર પાંચ મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં વળતરનું સમાધાન થયું, જે ઝડપી ન્યાયનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
મૃતકના વારસદારોને ₹1,25,00,000/- (એક કરોડ પચ્ચીસ લાખ)
ઈજાગ્રસ્ત પત્નીને ₹8,50,000/- (આઠ લાખ પચાસ હજાર)
ઈજાગ્રસ્ત પુત્રને ₹2,40,000/- (બે લાખ ચાલીસ હજાર)
આ કેસમાં અરજદાર તરફે વકીલ મયુરભાઈ એમ. કોયાણી (પટેલ) તથા કલ્પેશભાઈ હિરપરા અને વીમા કંપની ગો ડિજિટ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફે વકીલ વિપુલભાઈ કક્કડ અને લીગલ મેનેજર દીપ યુ. દવે હાજર રહ્યા હતા. વીમા કંપનીએ સકારાત્મક વલણ દાખવીને, આ તમામ રકમના ચેક નામદાર અદાલત સમક્ષ જમા કરાવ્યા હતા.
આ સિવાય, ધોરાજી લોક અદાલતમાં વાહન અકસ્માતના કુલ ચાર કેસોમાં સમાધાન થતા, ગો ડિજિટ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફથી કુલ ₹1,48,40,000/- (એક કરોડ અડતાલીસ લાખ ચાલીસ હજાર) જેટલું માતબર વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે.
અહિયાં વ્યાપારી અને અન્ય કેસોનો પણ નિકાલ કરવાં આવ્યો છે, જેમાં તાલુકા લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના ચેર પર્સન અને ધોરાજીના પ્રિન્સિપલ સિનિયર સિવિલ જજ સુનિલકુમાર વામનભાઈ વાઘે આ સફળતાની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, ધોરાજી વકીલ મંડળના સહકારથી કુલ 296 કેસનો નિકાલ થયો છે, જેનાથી કોર્ટનું આશરે 15% જેટલું લીટીગેશન ઓછું થયું છે.
આ ઉપરાંત ચેક રિટર્નના કેસમાં પણ વેપારીઓના લેણા અંગેના આશરે ₹70 લાખથી વધારે રકમના સમાધાન થયા સાથે ગુનાહિત કેસમાં આરોપી પક્ષે કબૂલાત કરતા સરકારને દંડની આવક થઈ છે. પ્રી-લિટીગેશન કેસમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડના 47 કેસ લોક અદાલત દ્વારા કોર્ટમાં ફાઈલ થાય તે પહેલા જ સમાધાન પામ્યા, જે નાગરિકોને સમય અને ખર્ચ બચાવવામાં મદદરૂપ નીવડ્યું હતું ત્યારે આ આયોજન દ્વારા લોક અદાલતનો મૂળભૂત હેતુ સિદ્ધ થયો અને પક્ષકારોને ઝડપી, સમાધાનકારી અને ખર્ચ રહિત ન્યાય મળી શક્યો છે.
