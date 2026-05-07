ગુજરાતમાં HPV રસીકરણ અભિયાનની સફળતા: 5 લાખથી વધુ દીકરીઓને મળ્યું સુરક્ષા કવચ
ગુજરાતે આ ક્ષેત્રે નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકના 90 ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરી હોવાની માહિતી આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ આપી હતી.
Published : May 7, 2026 at 5:00 PM IST
સુરત: મહિલાઓમાં થતા સર્વાઇકલ કેન્સર (ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર) સામે રાજ્યની દીકરીઓને સુરક્ષિત કરવાના હેતુથી ગુજરાતમાં કાર્યરત ‘HPV રસીકરણ અભિયાન’ નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી રહ્યું છે. આ અભિયાન અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રાજ્યની ૫ લાખથી વધુ દીકરીઓને રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતે આ ક્ષેત્રે નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકના 90 ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરી હોવાની માહિતી આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ આપી હતી.
90 ટકા લક્ષ્યાંક પૂર્ણ, રસી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ કરાયેલા આ અભિયાન અંગે વિગતો આપતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રસીકરણના કારણે અત્યાર સુધી ગંભીર આડઅસરનો એક પણ કિસ્સો નોંધાયો નથી, જે આ રસીની સુરક્ષિતતા સાબિત કરે છે. હાલમાં રાજ્યની તમામ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલો, જિલ્લા અને સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલો સહિત CHC, PHC અને UPHC કેન્દ્રો પર 14 વર્ષની દીકરીઓ માટે આ રસી વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે.
વાલીઓને ખાસ અપીલ
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ રાજ્યના તમામ માતા-પિતાને અપીલ કરી છે કે, મે મહિનાના અંત સુધી ચાલનારા આ અભિયાનનો લાભ લેવાનો બાકી હોય તેવી ૧૪ વર્ષની તમામ દીકરીઓને તાત્કાલિક રસી લેવડાવવી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી વૈજ્ઞાનિક તથ્ય વગરની ભ્રામક અફવાઓથી દૂર રહી, દીકરીઓના સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટે આ અભિયાનમાં સહભાગી થવા અનુરોધ કર્યો છે.
