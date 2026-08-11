સુરેન્દ્રનગર પોલીસને સફળતા, નેશનલ હાઇવે પર હોટલમાં પાર્ક કરેલા વાહનોના કાચ તોડી લૂંટ કરતી કંજર ગેંગ ઝડપાઇ
સમગ્ર ગુજરાતના હાઇવે ઉપર આતંક મચાવનાર કંજર ગેંગને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી છે.
Published : August 11, 2026 at 10:32 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતના હાઇવે ઉપર આતંક મચાવનાર કંજર ગેંગને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર LCBની ટીમે આ ગેંગના ત્રણ સાગરિતોને ઝડપી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી જેમાં અનેક જગ્યાએ લૂંટ કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. પોલીસે ત્રણ શખ્સને ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
નેશનલ હાઇવે પર લૂંટ કરતી ગેંગ ઝડપાઇ
સુરેન્દ્રનગરમાં નેશનલ હાઇવે પર આવેલી હોટલોમાં ઉભા રહેતા વાહનોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચોરીની ઘટના બનતી હતી. વાહન ચાલકો જ્યારે હોટલમાં વાહન પાર્કિંગ કરી અને કોઇ વસ્તુ લેવા અથવા ભોજન કરવા હોટલમાં જાય ત્યારે તેમના વાહનોના કાચ તોડી અને તેમાં પડેલી વસ્તુઓની લૂંટ કરવામાં આવતી હતી. તાજેતરમાં જ હાઇવે પ રકારના કાચ તોડી તેમજ ટ્રાવેલ્સ બસમાંથી બેગ લિફ્ટિંગ કરી અને ચોરીની ઘટના બની હતી.
આ ઘટનાના આધારે સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સ્થાનિક પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ અંગે હાઇવે પરના તમામ CCTV કેમેરા તેમજ અન્ય લોકોને કામે લગાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાને મધ્યપ્રદેશની કંજર ગેંગ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવતું હોવાનું ખુલ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર પોલીસે ત્યારબાદ અકરબાઝ ખાન મુલતાની (રહે. ખેરવા, મધ્ય પ્રદેશ), અલારખા શાહ (રહે. ધરમપુરી,મધ્ય પ્રદેશ), સદ્દામખાન ગફુરખાન (રહે.માનાવર, મધ્ય પ્રદેશ)ની મધ્ય પ્રદેશથી અટકાયત કરી હતી અને તેમને સુરેન્દ્રનગર લાવીને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન અનેક મોટા ખુલાસા થયા હતા. હાઇવે ઉપર તેમના દ્વારા જ આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યા હોવાની કબુલાત કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના અલગ અલગ હાઇવે ઉપર ચોરી, લૂંટ અને મારામારીના નવ જેટલા ગુનાઓની કબુલાત કરવામાં આવી હતી.
કબુલ કરેલા ગુનાઓની વિગત
- લીમડી બગોદરા હાઈવે ઉપર આવેલી હોટલ પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલી કારમાં કાર તોડી બે લાખ રૂપિયાની ચોરી કરાઈ હતી.
- શિવ શોભા હોટલમાં સરકારી બસમાં પડેલ સામાન અને બે લાખ રૂપિયા ભરેલા થેલા ની ચોરી કરવામાં આવી હતી.
- રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે ઉપર આવેલ ગેલેક્સ હોટલ માં પાર્ક કરેલી કારમાંથી ત્રણ લાખ રૂપિયાની ચોરી કરવામાં આવી હતી.
- લીમડી એચએફએમ હોટેલમાંથી પાર્ક કરેલી કારના કાચ તોડી રોકડ રૂપિયા અને સોના ચાંદીના ઝવેરાત ની ચોરી કરવામાં આવી હતી.
- અમદાવાદ વડોદરા હાઇવે ઉપર ગાડીના કાચ તોડી 50000 રૂપિયાની ચોરી કરાઈ હતી.
- અમદાવાદ વચ્ચે આવેલ લીંબડી નજીકના ટોલનાકે પેસેન્જરને છરી બતાવી અને બે લાખ રૂપિયા રોકડાની લૂંટ કરાવી હતી.
- અમદાવાદ-રાજકોટ હાઇવે દર્શન હોટલે આવતા વાહનમાં લક્ઝરી માંથી પડેલા થયેલા કે જેમાં 12000 રૂપિયા રોકડા હતા તેની પણ ચોરી કરાઈ હતી
- ટ્રકમાંથી મોબાઈલ ફોનની ચોરી અને ચીખલી હાઇવે ઉપર ટ્રકમાંથી રોકડ અને મોબાઈલની ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુંએ જણાવ્યું હતું કે, ડિટેક્શન કરવું ખૂબ જ જરૂરી હતું. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ ગેંગ આતંક મચાવતી હતી. રાજ્ય વ્યાપી આ ગેંગ છે. આ ગેંગના સાગરીતો લૂંટ કરવા જાય ત્યારે મોબાઇલ ફોન કે અન્ય કોઇ ટેકનિકલ વસ્તુ સાથે રાખતા નહતા જેના કારણે મોબાઇલ લોકેશન આવે નહીં અને કોના દ્વારા આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે તેનું ડિટેક્શન ના થઇ શકે નહીં.
જે સમયે ઘટના અને અંજામ આપવા જતા ત્યારે ગાડીઓમાં નંબર પ્લેટ બદલી નાખતા અને સાથે મોબાઇલ ફોન ન રાખતા જેથી ડિટેકશન કરવું ખૂબ કઠિન હતું - પ્રેમસુખ ડેલું, સુરેન્દ્રનગર પોલીસવડા
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