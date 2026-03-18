ગુજરાત ATSની મોટી સફળતા: ઉત્તરપ્રદેશમાંથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપી આપી, 2 આરોપીઓની ધરપકડ
પંકજ અને કપીલ ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકરનગર જીલ્લા ખાતે ગેરકાયદેસર રીતે મેફેડ્રોન બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા હતા.
Published : March 18, 2026 at 3:12 PM IST
અમદાવાદ: એ.ટી.એસ. ગુજરાત દ્વારા 1 માર્ચ, 2026 એ અમદાવાદ ખાતે દાણીલીમડા વિસ્તારમાં આરોપી શફાતઅહેમદ ઉર્ફે ચાંદ મોહમંદ ઇસ્તિયાક ફારૂકી પાસેથી ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થના 4.6 ગ્રામના જથ્થો પકડી પાડ્યો હતો. ગુનાહિત પ્રવૃતિમાં સામેલ કુલ આરોપી
(1) શફાતઅહેમદ ઉર્ફે ચાંદ મોહમંદઇસ્તિયાક ફારૂકી (રહે. મકાન નંબર ૨૪, પુજારીની ચાલી, હાથીખાઇ ચાર રસ્તા પાસે, ગોમતીપુર અમદાવાદ)
(2) આ મેફેડ્રોનનો જથ્થો તેને વેચાણ આપનાર આરોપીઓ સોહીલ ઉર્ફે ભુરા મુનીરભાઇ મીર્ઝા (ઉ.વ. ૨૫ ધંધો. વેપાર રહે.૨૨ ૩, નુર-એ-અહેમદી સોસાયટી, ઝારા ફ્લેટની સામે, દાણીલીમડા, શાહઆલમ, અમદાવાદ)
(3) ફરહાન ઉર્ફે ભુરા ફૈજુલ્લાખાન પઠાણ (ઉ.વ.૩૮ ધંધો.રીક્ષા ડ્રાઇવીંગ રહે. ઘર નં-૪, આશ્માં ડુપ્લેક્ષ, સરતાજનગર, બોમ્બે હોટલ પાસે, બેરલ માર્કેટ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ) ની ધરપકડ કરી NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ ગુનાની તપાસ દરમ્યાન ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દરમ્યાન જાણવા મળેલ કે સોહીલ ઉર્ફે ભુરા મુનીરભાઇ મીર્ઝાને મેફેડ્રોનનો 300 ગ્રામ જથ્થો પંકજ તથા કપીલ નામના ઇસમો જોડેથી પ્રાપ્ત થયેલ.
જે વિગતો અંગે ગુજરાત એ.ટી.એસની ટીમ બનાવી ઉપરોક્ત માહિતી અંગે તકનિકી તથા હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા ખાતરી કરતા જાણવા મળ્યું કે ઈસમો પંકજ અને કપીલ ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકરનગર જીલ્લા ખાતે ગેરકાયદેસર રીતે મેફેડ્રોન બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે.
બાતમી અંગે ઉત્તરપ્રદેશનો આંબેડકરનગર વિસ્તાર અંતરિયાળ હોવાથી ATSએ એક એડવાન્સ ટીમ બનાવી 12 દિવસથી વિવિધ શંકાસ્પદ જગ્યાઓ ઉપર વિવિધ રીતે કવર લઈ સતત નિરિક્ષણ રાખવામાં આવ્યું હતું. દરમ્યાન રામનગર કરે ખાતેના એક પતરાના શેડમાં પંકજ અને કપીલ દ્વારા અસામાન્ય ગતિવિધી કરાતી હોવાની જાણ થતા એ.ટી.એસ. એ ટીમ બનાવી ઉત્તરપ્રદેશ પોલીસની મદદથી આંબેડકર નગર, ઉત્તરપ્રદેશના રામનગર કરૈ ગામની સીમામાં મરઘા ફાર્મ ખાતે રેઈડ કરતા સ્થળેથી એક પતરાના શેડમાં ચાલું હાલતમાં મેફેડ્રોન બનાવતી ફેક્ટરી સાથે પ્રતિબંધિત 06 કિલો મેફેડ્રોન તથા 50 કિલો લિક્વિડ મેફેડ્રોન, 88 કિલો 2-બ્રોમો-4-મેથાઇલ પ્રોપિઓફેનોન કે જેને 11 માર્ચ 2026 થી NDPS અધિનિયમ હેઠળ નિયંત્રિત પદાર્થ તરીકે તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તથા અન્ય 200 કિલો રો-મટિરિયલ અને કેમિકલ સાથે કબ્જે કરી બન્ને આરોપીઓ (1) કપીલદેવ ચેદીલાલ શર્મા (ઉ.વ. 31, અભ્યાસ.:12 પાસ, રહે. ચુરવનપુર, બેનિ ગડૌપુર, ઉત્તરપ્રદેશ) તથા (2) રામશંકર ઉર્ફે પંકજ પરશુરામ (ઉ.વ. 30 અભ્યાસ:10 પાસ, રહે. ચુરવનપુર, બેનિ ગડૌપુર, ઉત્તરપ્રદેશ) ની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરુ કરી છે.
