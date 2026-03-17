પાલનપુરમાં ANTFની મોટી સફળતા: 232 ગ્રામ મેફેડ્રોન (MD) ડ્રગ્સ સાથે બે આરોપીઓ ઝડપાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 4:32 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકામાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) બોર્ડર ઝોન સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમની ટીમે ગેરકાયદેસર મેફેડ્રોન (M.D.) ડ્રગ્સના વેચાણ અને હેરાફેરી સામે સફળ કાર્યવાહી કરી છે.

16 માર્ચ 2026ના રોજ પાલનપુરથી જગાણા હાઈવે પર મહાદેવ હોટલ-છોગાજી ઢાબા પાસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે નાકાબંધી દરમિયાન મોટરસાયકલ (નં. RJ-46-SL-6831) પર ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા બે આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

પકડાયેલા આરોપીઓની વિગતો નીચે મુજબ છે:

  • ઈરફાનખાન આશુખાન મોયલા (ઉંમર 20 વર્ષ), રહેવાસી: દઈપુર, તાલુકો: રાણીવાડા, જિલ્લો: ઝાલોર, રાજસ્થાન.
  • સુખદેવભાઈ ઉર્ફે સુખો વગતારામ ચૌધરી (ઉંમર 27 વર્ષ), રહેવાસી: ગોન્ગ, તાલુકો: રાણીવાડા, જિલ્લો: ઝાલોર, રાજસ્થાન.

કાર્યવાહી દરમિયાન ANTFની ટીમે આરોપીઓ પાસેથી 232 ગ્રામ મેફેડ્રોન (M.D.) ડ્રગ્સ કબ્જે કર્યું છે, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 6,96,000 છે. આ ઉપરાંત એક મોટરસાયકલ (કિંમત રૂ. 50,000), ત્રણ મોબાઈલ ફોન (કિંમત રૂ. 10,000) અને રોકડ રકમ રૂપિયા 780 પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આમ, કુલ મુદ્દામાલની કિંમત રૂપિયા 7,56,780 થાય છે.

બાતમી મુજબ આરોપીઓ મોટરસાયકલ દ્વારા મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનો જથ્થો લઈને આવી રહ્યા હતા, જેને લક્ષ્યમાં રાખીને નાકાબંધી ગોઠવવામાં આવી હતી અને તેઓને રંગે હાથે પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટનામાં આરોપીઓ વિરુદ્ધ NDPS Act 1985ની કલમ 8(સી), 22(સી), 25 અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આગળની તપાસ સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમ બોર્ડર ઝોન પાલનપુર યુનિટના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને સોંપવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહી ગુજરાત પોલીસ અને ANTFની ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની સતત અને કડક કાર્યવાહીનું ઉદાહરણ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને બોર્ડર વિસ્તારમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરીને રોકવા માટે વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

