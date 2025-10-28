રાષ્ટ્રપ્રેમ, પર્યાવરણ અને ફિટનેસનો સંદેશ આપતી 26 વર્ષીય સુબોધની 28 રાજ્યોમાં અનોખી સાયકલ યાત્રાનું ગુજરાતમાં આગમન
તેમની આ યાત્રા કોઈ સામાન્ય પ્રવાસ નથી, પરંતુ દેશવ્યાપી જાગૃતિનું એક મહાઅભિયાન છે.
મહેસાણા: દેશસેવા કરવાનો અર્થ માત્ર સેનામાં જોડાવું જ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્ર પ્રત્યે જાગૃતિ અને સમર્પણની ભાવના ફેલાવવી છે. ભારતમાં આજે પણ અનેક યુવાનો પોતાની કારકિર્દીના મહત્ત્વપૂર્ણ સમયમાં દેશ અને સમાજ માટે કંઈક અસાધારણ કરવા તત્પર હોય છે. આવો જ એક પ્રેરણાદાયક યુવાન છે ૨૬ વર્ષીય સુબોધ, જેણે એક અનોખો સંકલ્પ લઈને સાયકલ પર ભારત ભ્રમણ શરૂ કર્યું છે.
એક સંકલ્પ, એક પંથ: માતૃભૂમિ માટે સાયકલ યાત્રા
પર્વતારોહક અને સાયકલિસ્ટ સુબોધે પોતાની યુવાનીના સર્વોચ્ચ સમયે, વ્યક્તિગત મહત્ત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર ઊઠીને, પર્યાવરણની સુરક્ષા, વ્યક્તિગત ફિટનેસ અને માતૃભૂમિ પ્રત્યેના સમર્પણનો સંદેશ ફેલાવવા માટે સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે. તેમની આ યાત્રા કોઈ સામાન્ય પ્રવાસ નથી, પરંતુ દેશવ્યાપી જાગૃતિનું એક મહાઅભિયાન છે.
તેમણે ભારતની ટોચ, લદ્દાખના પહાડી વિસ્તારોમાંથી પોતાની આ સંકલ્પ યાત્રાનો શુભારંભ કર્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં, સુબોધે ૯ રાજ્યોનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરીને કુલ ૪૯૫ દિવસ સાયકલ ચલાવી છે અને તાજેતરમાં જ ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ૧૦ રાજ્યોની સીમા વટાવી ચૂકેલો આ યુવાન હાલમાં મહેસાણા ખાતે પહોંચ્યો છે.
માતૃભૂમિને લીલીછમ બનાવવાનો સંકલ્પ
સુબોધની આ યાત્રાનું લક્ષ્ય માત્ર પ્રવાસ પૂરતું સીમિત નથી. તેમણે કુલ ૨૮ રાજ્યોમાં ૯૫૦ દિવસ સુધી સાયકલ ચલાવવાનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યું છે. આ વિશાળ પ્રવાસ દરમિયાન, તેઓ અંદાજે એક લાખ કિલોમીટરનું અંતર સાયકલ પર કાપશે. આ પ્રવાસનો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ એ છે કે તેઓ પોતાની યાત્રા દરમિયાન દેશભરમાં એક લાખ વૃક્ષોનું વાવેતર કરશે, જે પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે તેમનું અભૂતપૂર્વ યોગદાન સાબિત થશે.
આ યુવા સાયકલિસ્ટ પર્યાવરણ જાગૃતિ, તંદુરસ્તીનું મહત્ત્વ અને રાષ્ટ્રીય કર્તવ્યની ભાવના જેવા સંદેશાઓને સામાન્ય જનતા સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રત્યેક રાજ્યમાં લોકો સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે.
પર્યાવરણ સંરક્ષણ અભિયાન બાદ એવરેસ્ટ સર કરવાનું સ્વપ્ન
વર્ષ ૨૦૨૭માં જ્યારે તેમની આ દેશવ્યાપી સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ થશે, ત્યારે સુબોધનું આગામી લક્ષ્ય પર્વતારોહણનું છે. પર્યાવરણ જાગૃતિના આ પ્રચંડ અભિયાન બાદ તેઓ વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખર, માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કરીને પોતાના સાહસ અને સમર્પણની પરાકાષ્ઠા સિદ્ધ કરવા માંગે છે.
સુબોધની આ યાત્રા દર્શાવે છે કે ૨૬ વર્ષની યુવાન વયે પણ વ્યક્તિ પોતાના દેશ માટે શું કરી શકે છે. પર્યાવરણ, ફિટનેસ અને માતૃભૂમિ માટેના તેમના સમર્પણે તેમને લાખો યુવાનો માટે એક આદર્શ બનાવ્યા છે, જેઓ પોતાના જીવનના ઉદ્દેશ્યને રાષ્ટ્રસેવા સાથે જોડી રહ્યા છે. તેમની મહેસાણા ખાતેની હાજરી સ્થાનિક યુવાનોને પણ એક નવો ઉત્સાહ અને પ્રેરણા પૂરી પાડી રહી છે.
