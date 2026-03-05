ETV Bharat / state

કુલ 236 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સુભાષ બ્રિજને રિનોવેટ કરવાની સાથે વધુ બે લેન બનાવવાના કામને મંજૂરી

March 5, 2026

અમદાવાદ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા સુભાષ બ્રિજને મરમ્મત કરવાની સાથે વધારાની બે લેન બનાવવાના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સમગ્ર કામગીરી પાછળ અંદાજિત 236 કરોડનો ખર્ચ થશે અને નવ મહિનામાં જૂનો બ્રિજ રિપેર થઈ ખુલ્લો મુકવામાં આવસે. જુનો બ્રિજ ખુલ્લો મૂક્યા બાદ નવી બે લેન તૈયાર થશે. બ્રિજ રિપેરિંગનું કામ 10 થી 12 દિવસમાં ચાલુ થાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ મુદ્દે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર મિરાંત પરીખે જણાવ્યું હતું કે, સુભાષ બ્રિજ અમદાવાદની જીવા દોરી સમાન છે. ત્યાંથી ભારે ટ્રાફિક પસાર થાય છે અમદાવાદના બંધ કરાયેલા સુભાષ બ્રિજની મરમ્મની કામગીરી આગામી 10 થી 12 દિવસમાં શરૂ થશે. નવ મહિનામાં રીપેરીંગ કામ પૂર્ણ થઈ જશે. એટલે કે આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં જ બ્રિજ ખુલ્લો મુકવામાં આવશે. હયાત સુભાષબ્રિજના સુપર સ્ટ્રક્ચરને તોડીને નવા બનાવવા અને નવી બે લેન સાથે આખો નવો બ્રિજ બનાવવા માટે કુલ રૂ. 236 કરોડનો ખર્ચ થશે.

બે ફેઝમાં કામગિરી પૂર્ણ થશે (ETV Bharat Gujarat)

બે ફેઝમાં કામગિરી પૂર્ણ થશે

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર કામગીરી બે ફેઝમાં પૂર્ણ થશે. સુભાષ બ્રિજને રિપેરિંગ કરીને આગામી 9 મહિનામાં ટુ વ્હીલરો અને હળવા વાહનો માટે શરૂ કરી દેવામાં આવશે. હયાત બ્રિજના સુપર સ્ટ્રક્ચરને તોડીને નવું બનાવવામાં આવશે જે પિલ્લર છે અને સબ સ્ટ્રક્ચર છે તેને મજબૂત બનાવવામાં આવશે. હયાત બ્રિજ ઉપરાંત બાજુમાં નવી બે લેન તૈયાર કરવામાં આવશે જે બેલેન્સ આગામી બે વર્ષમાં બનીને તૈયાર થશે.

અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ સાબરમતી રીવર પર આવેલ સુભાષબ્રીજ ના ફેઝ-1 માં તમામ સ્પાનના સુપરસ્ટ્રક્ચરને ડિમેન્ટલ કરી તેની જગ્યા પર નવેસરથી 4 લેન મુજબ સુપર સ્ટ્રકચર તૈયાર કરવા માટે કોમ્પોઝીટ સ્ટીલ ગર્ડર ટાઈપના સુપરસ્ટ્રક્ચર બનાવવાની કામગીરી કરવાની તથા હયાત બ્રીજના સબસ્ટ્રક્ચર અને ફાઉન્ડેશનને ડીઝાઈન કન્સલટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવનાર મેથડોલોજી મુજબ સ્ટ્રેન્ધનીંગ કરી હયાત બ્રીજ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમજ ફેઝ-2 માં હયાત બ્રીજની બંને બાજુ હયાત બ્રીજ ના લેવલે 2-2 લેનના નવા બ્રીજ(આઈકોનીક સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર ફસાડ લાઈટીંગ સાથે)ના નિર્માણ કરવાની કામગીરી.


