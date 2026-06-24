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અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ તૂટશે ! નિષ્ણાતોની સલાહ બાદ AMCનો નિર્ણય, 100 વર્ષની ડિઝાઇન લાઇફ સાથે બનશે નવો બ્રિજ

મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું કે, જૂના પીયર્સ પર નવું સુપરસ્ટ્રક્ચર બનાવવાથી ભવિષ્યમાં ટેકનિકલ મર્યાદાઓ ઊભી થશે, તમામ નિષ્ણાતોએ સર્વસંમતિથી સંપૂર્ણ નવીનીકરણનો અભિપ્રાવ આપ્યો.

નિષ્ણાતોની સલાહ બાદ AMCનો નિર્ણય
નિષ્ણાતોની સલાહ બાદ AMCનો નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:33 PM IST

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અમદાવાદ: ગત 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજમાં તિરાડ દેખાતાં તેને અચાનક બંધ કરવો પડ્યો હતો. 52 વર્ષ જૂના આ બ્રિજનું સુપર સ્ટ્રક્ચર અસુરક્ષિત જાહેર થતાં, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા બ્રિજની બંને બાજુ બે નવા સમયાંતર બ્રિજ બનાવવાની સાથે 236 કરોડના ખર્ચે રિપ્લેસમેન્ટ પ્લાન મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. 2027 સુધીમાં નવો બ્રિજ કાર્યરત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હવે માત્ર એક પાન નહીં પરંતુ સમગ્ર બ્રિજને તોડીને નવેસરથી બનાવવાની દિશામાં કોર્પોરેશને વિચારણા શરૂ કરી છે.

આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું કે, IIT રૂડકી, IIT ગાંધીનગર અને જાણીતા બ્રિજ નિષ્ણાત મહેશ ટંડન સહિતની ટીમ દ્વારા સુભાષ બ્રિજની વિગતવાર ટેકનિકલ તપાસ કરાઈ હતી. તપાસ દરમિયાન કેટલાક પીયર્સમાં સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ સ્પોલિંગ જોવા મળ્યું હતું. નિષ્ણાતોએ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપ્યો છે કે બ્રિજના હાલના પીયર્સ અને સબસ્ટ્રક્ચર આશરે 53 વર્ષ જૂના થઈ ચૂક્યા છે. જો નવું સુપરસ્ટ્રક્ચર આ જૂના પીયર્સ પર ઊભું કરવામાં આવે તો, ભવિષ્યમાં 100 વર્ષની ડિઝાઇન લાઇફને ધ્યાનમાં રાખતા કેટલીક ટેકનિકલ મર્યાદાઓ ઊભી થવાની સંભાવના છે. તેથી તમામ નિષ્ણાતોએ સર્વસંમતિથી ભલામણ કરી છે કે હાલના જૂના પીયર્સ અને સુપરસ્ટ્રક્ચરને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી તેના સ્થાને નવું માળખું ઊભું કરવામાં આવે, જે લાંબા ગાળે વધુ સુરક્ષિત અને ટકાઉ ઉકેલ પૂરો પાડશે.

100 વર્ષની ડિઝાઇન લાઇફ સાથે બનશે નવો બ્રિજ (Etv Bharat Gujarat)

કમિશનરે ઉમેર્યું કે, નિષ્ણાતોના અભિપ્રાયના આધારે હાલમાં AMC દ્વારા બંને વિકલ્પો વચ્ચેના ખર્ચનો તફાવત, કામગીરીની સમયમર્યાદા, પ્રોજેક્ટનું આયુષ્ય અને અન્ય ટેકનિકલ પાસાંઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઉપરાંત, રોડ્સ એન્ડ બિલ્ડિંગ્સ (R&B) વિભાગ દ્વારા પણ નવી ડિઝાઇનની ચકાસણી અને જરૂરી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. સુભાષ બ્રિજના પુનઃનિર્માણનું કામ શક્ય એટલું જલદી પૂરું થાય અને શહેરને લાંબા ગાળાનો સુરક્ષિત અને આધુનિક બ્રિજ મળે તે માટે કોર્પોરેશન તમામ સ્તરે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં ટેકનિકલ અભ્યાસ અને વિશ્લેષણ પૂર્ણ થયા પછી અંતિમ નિર્ણય લેવાશે.

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