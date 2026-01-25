ETV Bharat / state

સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતીએ છોટા ઉદેપુરના ખેડૂતોને બનાવ્યા લખપતિ, વર્ષે કરે છે 60 લાખની કમાણી

છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ચલામલી પંથકમાં ભૂંડ,નીલ ગાય જેવા જંગલી જાનવરોના ભેલાણના કારણે ખેડૂતોએ કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતી અપનાવી છે.

સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતીએ ખેડૂતોને બનાવ્યા લખપતિ
સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતીએ ખેડૂતોને બનાવ્યા લખપતિ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 5:11 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 5:36 PM IST

છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ચલામલી પંથકમાં ભૂંડ, નીલ ગાય જેવા જંગલી જાનવરોના ભેલાણના કારણે ખેડૂતોએ કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતી અપનાવી છે. આ પંથકના ખેડૂતો કાગળ બનાવતી કંપનીઓ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરી દર વર્ષે 60થી 70 લાખના સુબાવળનું વેચાણ કરી આર્થિક સદ્ધર થયા છે.

જુવાર-મકાઇની ખેતી છોડી સુબાવળ-નીલગીરીની ખેતી અપનાવી

બોડેલીના ચલામલી પંથકમાં આજથી 15 વર્ષ પહેલા ખેડૂતો મકાઇ,જુવારની ખેતી કરતા હતા પણ ખેતીમાં ભૂંડ, નીલ ગાય જેવા જંગલી જાનવરોના ભેલાણને કારણે ખેડૂતોને નુકસાન જતું હતું. તે બાદ કાગળ બનાવતી કંપનીઓ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરી ખેડૂતોએ સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતી શરૂ કરી હતી. આ ખેતીમાં ખેડૂતો જંગલી જાનવરોના ભય વગર લાખો રૂપિયાની આવક કરી રહ્યા છે.

સુબાવળ અને નીલગીરીની ખેતીએ છોટા ઉદેપુરના ખેડૂતોને બનાવ્યા લખપતિ (ETV Bharat Gujarat)

બોડેલીના ચલામલી પંથકના 250 જેટલા મોટા ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નીલગીરી અને સુબાવડની ખેતી તરફ વળ્યાં છે. કાગળ બનાવતી કંપનીઓ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરી ખેડૂતોએ નીલગીરી અને સુબાવડ જેવા વૃક્ષોની ખેતી અપનાવી છે. આ વૃક્ષોનું ત્રણ વર્ષે કટીંગ કરવામાં આવતું હોય છે. કટિંગ કર્યા બાદ એ જ ઝાડના થડમાં નવી કુપળોમાંથી જ વૃક્ષ મોટા કરવામાં આવે છે. ખેડૂતોએ જે કંપની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય એ કંપનીના માણસો આવી ખેતરમાં સુબાવડ અને નીલગીરીનું કટીંગ કરી લાકડા લઇ જતા હોય છે. નીલગીરીના ટનના 6500 રૂપિયા અને સુબાવળના પ્રતિ ટનના 5000 રૂપિયા જેટલો ભાવ મળે છે.

"હું છેલ્લા 15 વર્ષથી 100 એકરમાં નીલગીરી અને સુબાવડ જેવા વૃક્ષની ખેતી કરૂ છું. દર વર્ષે 5 એકરમાં તેમના ખેતરમાં ઝાડવાનું કટીંગ આવે છે અને 60 લાખ જેટલી આવક કંપની દ્વારા મારા એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે." પરિમલ પટેલ, ખેડૂત

ચલામલી ગામના ખેડૂત આગેવાન પરિમલ પટેલ જણાવે છે કે, ચલામલી પંથકમાં 250 જેટલા ખેડૂતો સુબાવડ અને નીલગીરીની ખેતી તરફ વળ્યા છે.

નીલગીરી અને સુબાવળના વૃક્ષમાંથી કાગળ અને પ્લાઇવુડ બનતા હોવાથી સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો સુબાવળની ખેતી તરફ વળ્યાં છે. ઘણા ખેડૂતો ઝાડની ખેતી કરતા હોવાને લઇને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ વિસ્તારમાં સારો વરસાદ વરસ્યો હોવાનું પણ ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.

